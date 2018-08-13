Elder Scrolls Playstation'a gelmeyecek!
Sony'nin çoklu platformdaki sıkı tutumu, konsol adına piyasadaki büyük bir ismin yokluğuna mal olabilir!
Sony'nin platformlar arası oyun yasağı, bazı oyunculara küçük aksaklıklardan çok daha fazlasını getirecek gibi görünüyor. Son olarak Bethesda'dan gelen kötü haber, Sony'nin popüler konsoluna sahip oyuncuların piyasadaki en büyük isimlerden birinden mahrum kalacağını gösteriyor.
Bethesda'nın global pazarlamadan sorumlu genel müdürü Pete Hines, Game Informer'a yaptığı röportajda Elder Scrolls: Legends'ın "platformlar arası oyunu desteklemeyen hiçbir konsola çıkış yapmayacağını" söyledi. Bir başka deyişle, Elder Scrolls: Legends, Playstation 4'ü es geçecek.
Bu noktada Bethesda'nın Sony'nin politikasına en sert çıkışı yapmış olan şirket olduğunu söyleyemeyiz, zira Bethesda'nın kart oyunu düellosu formundaki yeni oyunun asıl satış noktası halihazırda platformlar arası oynanabilen bir dijital toplanabilir kart oyunu olması. Yani oyun içerisinde topladığınız kartları cihazlarınız arasında taşıyabiliyor ve istediğiniz platformda oyun deneyimine kaldığınız yerden devam edebiliyorsunuz. Hines ise açıklamasında bu noktaya değinirken, "Sony'nin Playstation'da takip ettiği bu ilke temelde kabul edilemez" cümlelerini de açıklamasına ekliyor. Çoklu platforma sahip bir kart oyununun bir oturma odası konsolunun tüm gücüne ihtiyaç duymadığı bizce de açık.
Ancak, bu Bethesda'nın oyunlarındaki vizyonu için en popüler oyun konsolundaki muhtemel satışlardan vazgeçebileceğini göstermesi açısından önemli bir adım. Bu durum, Sony ve oyuncuları arasında bir endişe sebebi olabilir. PS4 oyuncularının oyunlarını sadece kendi konsolları arasında oynayabilecek olmaları bir mesele, ancak bu sebeple bazı oyunların Playstation platformuna uğramayacak olması oldukça farklı bir durum. Bunun Playstation platformuna ve konsol satışlarına büyük bir darbe vurmasını beklemesek de Bethesda'nın kararının platformlar arası oyun dinamiklerine önem veren diğer büyük firmaları da etkileyebileceği söylenebilir. Bu noktada Sony'nin çoklu oyuncu çıkmazı hakkında zaman zaman bahsettiği "olası çözüm"ün olabildiğince hızlı gelmesinin çoklu oyuncu oyunlarını seven kitleyi kendi taraflarında tutmaları için önemli olduğunu söyleyebiliriz.
Doğan Kürşat Aktaş
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