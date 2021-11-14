Elektrikli Otomobiller Ne Zaman Ucuzlayacak?

Hindistan hükümeti, elektrikli araçların tüketiciler tarafından daha hızlı benimsenmesi için çeşitli plan ve projeler üretmeye devam ediyor. Bunun için bir süredir çalışan Hindistan hükümetinin yeni açıklamasına göre ise, ülkedeki elektrikli araçların fiyatları gayet cüzi hale gelecek. İşin iyi kısmı, bu durumun sadece Hindistan'ı değil, tüm ülkeleri ilgilendiriyor olması.
Hindistan'daki otomobillerin elektrikli yapıya bürünmesi için bir süredir teşvik kampanyaları düzenleyen Hindistan hükümeti, bu konudaki fikrinin üzerinde durmaya devam ediyor. Bugüne kadar ülkede elektrikli otomobil tercihi arzu edilenden çok daha uzak olurken, bunun elbette elektrikli otomobil fiyatlarının yüksek olmasıyla ilgisi var. Ancak Hindistan Ulaştırma Bakanı Nitin Gadkari'den gelen yeni bir açıklamaya göre, elektrikli araçların maliyeti önümüzdeki birkaç yıl içinde ciddi bir oranda düşecek.
Gadkari'ye göre hükümetin üretime bağlı teşvik planı, ülkedeki elektrikli araç üretim altyapısının kurulmasında önemli bir rol oynayacak ve buna bağlı olarak da bu tür araçların toplam maliyetinde faturaya yansıyan önemli bir düşüş gözlemlenecek.
Gadkari, "2 yıl içinde elektrikli araçların maliyeti, benzinli olan modellerle aynı seviyeye inecek," derken, şu an pek de uygun olmayan şarj altyapısının da kısa süre içinde çözüleceğine dair güvence veriyor.
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