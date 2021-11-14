Elektrikli Otomobiller Ne Zaman Ucuzlayacak?

Elektrikli otomobillerin fiyatları ne zaman düşecek? Hindistan hükümeti, önümüzdeki 2 yıl içinde elektrikli araçların maliyetinin düşeceğini garanti ediyor!

  • Ercan Uğurlu
Hindistan'tan Elektrikli Araçlara Yeşil Işık

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