Japonya, Uçan Araba eVTOL İçin Resmi Olarak Onay Verdiğini Duyurdu!

Dünya'nın ilk uçan araba güvenlik sertifikası Japonya'dan geldi: SkyDrive'ın eVTOL elektrikli uçan arabası, 2025'te uçan taksi hizmeti için devreye girecek!

  • Levent Öztürk
Japonya, çan Araba eVTOL'a Resmi Onayını Verdi!

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