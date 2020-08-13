Elektronik ticarette fahiş fiyat düzenlemesi yapıldı! Neler değişti?

Ticaret Bakanlığı e-ticarette fahiş fiyat artışının önüne geçmek için yaptığı düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı ve yürürlüğe girdi. Söz konusu tebliğ, güven damgası almak isteyen hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıların uyması gereken asgari standartlara birtakım değişiklikler getiriyor. İşte o düzenlemelerden bazıları...