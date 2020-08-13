Elektronik ticarette fahiş fiyat düzenlemesi yapıldı! Neler değişti?

Koronavirüs pandemisinin ortaya çıktığı ilk zamanlarda bazı satıcılar, ürünlerini daha yüksek fiyattan satabilmek için fahiş fiyat artışları gerçekleştirmiş ya da ürünleri stoklardan çekmişti.
Ticaret Bakanlığı'ndan bunun önüne geçmek adına bazı düzenlemeler geldi. Ticaret Bakanlığı'nın Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Bu düzenlemeler neler?
YENİ DÜZENLEME İLE FAHİŞ FİYAT ARTIŞININ ÖNÜNE GEÇİLECEK
Söz konusu tebliğ, güven damgası almak isteyen hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıların uyması gereken asgari standartlara birtakım değişiklikler getiriyor.
Bu değişiklikle birlikte hizmet sağlayıcılar, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a yeni eklenen "Fahiş fiyat artışı, stokçuluk ve Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu"na ilişkin madde ve bu maddeye dayanılarak hazırlanan ikincil düzenlemeler nedeniyle internette satışı yasak ya da belli koşullara bağlı olan ürünlere ilişkin düzenleme ve idari kararlara uygun süreçler geliştirmek durumunda olacaklar.
Kanundaki söz konusu madde, bir mal veya hizmetin satış fiyatında fahiş artış yapılmasını ve tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunulmasını yasaklıyor.
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