Elite Wireless Controller Series 2 Geliyor!
Microsoft'un E3 etkinliğinde yaptığı onlarca önemli duyurunun yanında gözden kaçan, büyük bir sürpriz daha vardı!
- Levent Öztürk
Microsoft, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği ve önemli tanıtımlara imza attığı E3 gösteriminde, gözden kaçmış olabilecek önemli bir sürpriz daha yaptı: Xbox Elite Wireless Controller Series 2...
Microsoft'tan Larry Hryb'in söylediğine göre kontrol kolu en üst performans için yeniden tasarlanmış durumda. Ayrıca çok kişiselleştirilebilir olacak ve kendi isteğinize ve tercihlerinize göre hissini ve davranışını ayarlayabiliyorsunuz. Yeni kontrol kolu, 24 ülkede 4 Kasım 2019 tarihinde piyasada olacak.
Daha önceki Xbox Elite Wireless Controller gibi, Xbox Elite Wireless Controller Series 2 de ucuz olmayacak ve 179.99 dolar etiket fiyatına sahip olacak.
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