Elon Musk "Baby Shark" dedi, hisseler yüzde 10 yükseldi

Elon Musk, Twitter paylaşımları ve Bitcoin piyasasına etkisi ile sıklıkla konuşuluyordu. Bu kez "Baby Shark" paylaşımı yaptı ve Samsung Publishing'in hisseleri yüzde 10 yükseldi.