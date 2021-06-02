Elon Musk "Baby Shark" dedi, hisseler yüzde 10 yükseldi

Baby Shark viral haline gelen bir YouTube şarkısı. Bloomberg'in haberine göre Elon Musk'ın Twitter'dan yaptığı Baby Shark paylaşımı sonrası Samsung Publishing'in hisseleri yüzde 10 yükseldi.
En Yüksek Seviyeye Ulaştı
Baby Shark yapımcısı SmatStudy'deki en büyük ikinci pay sahibi olan Samsung Publishing'in hisseleri bu paylaşımla değerlendi. Hisse, yüzde 10 yükselerek 7 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.
"Baby Shark Herkesi Darmadağan Etti"
Elon Musk, Asya piyasalarının işlem saatlerinde "Baby Shark herkesi darmadağan etti! İnsanlardan daha fazla görüntülenme aldı" diyerek video klip paylaştı.
Baby Shark crushes all! More views than humans. https://t.co/48Ol3ZzhjP— Elon Musk (@elonmusk) June 1, 2021
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