Elon Musk'tan Bitcoin'in Gizemli Mucidi Nakamoto Hakkında "Yorumsuz" Tweet

Elon Musk, Bitcoin ve kripto paralar ile ilgili ne zaman bir tweet atsa, piyasayı alt üst etmeyi başarabilen bir isim. Tesla ve SpaceX'in CEO'su, görünüşe göre bunu bir kez daha yaptı.
Musk, resmi Twitter hesabından yaptığı son paylaşımda, yine Satoshi Nakamoto'ya gönderme yaptı. 4 önemli markanın isimlerinin belirli kısımlarını işaretleyen Musk, bu kısımları birleştirdiğinde ortaya Satoshi Nakamoto isminin çıktığını gösterdi. Bahsi geçen markalar Samsung, Toshiba, Nakamichi ve Motorola...
March 9, 2022
Elon Musk, görseli herhangi bir yorumla desteklemiyor. Yani yaptığı sadece bu görseli paylaşmaktan ibaret. Konu Musk olduğunda, bu tweet'le ne anlatmak istediğini kestirmek de pek kolay değil. Sadece tek bir görsel paylaşarak Bitcoin fiyatlarını yukarı çekip çekemeyeceğini ise merakla bekliyoruz.
Bitcoin'in icat ettiği düşünülen Satoshi Nakamoto'nun aslında kim olduğu halen gizemini koruyor.
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