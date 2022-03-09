Elon Musk'tan Bitcoin'in Gizemli Mucidi Nakamoto Hakkında "Yorumsuz" Tweet

Elon Musk, Twitter hesabından ilginç paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Musk'ın son tweet'i, Bitcoin'in gizemli mucidi Satoshi Nakamoto'yu işaret ediyor.

Elon Musk'tan Yeni Satoshi Nakamoto tweet'i

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