Musk, Bitcoin'in Mucidi Nakamoto'nun Gerçekte Kim Olduğunu Açıkladı!

Elon Musk, kripto para birimi uzmanı Nick Szabo'nun Bitcoin'in gizemli mucidi Satoshi Nakamoto olabileceği konusunda ilginç bir açıklama yaptı. Nakamoto'nun gerçek kimliği hakkında ne düşündüğü sorulduğunda Musk, "Bitcoin'in piyasaya sürülmesinden önce fikirlerin evrimine bakabilir ve bu fikirler hakkında kimin neler yazdığını görebilirsiniz" dedi.
Tesla'nın ve SpaceX'in patronu, Bitcoin'i kimin icat ettiğini tam olarak bilmediğini, ancak Szabo'nun teorilerini dünyanın önde gelen kripto para biriminin geliştirilmesi için temel teoriler olarak göründüğünü söyledi: "Görünüşe göre Nick Szabo, bu fikirlerin evriminden muhtemelen herkesten daha fazla sorumlu. O Nakamoto olmadığını iddia ediyor, ama bundan emin değilim. Bitcoin'in arkasındaki fikirlerden herkesten daha fazla sorumlu olan kişi oymuş gibi görünüyor."
Bitcoin ilk olarak Ekim 2008'de, insanların bir veya belki de birkaç kişi olabileceğine inandıkları bir takma ad olan Satoshi Nakamoto tarafından ortaya çıkartıldı. 2014 yılında, bir dilbilim araştırmacıları ekibi, Szabo ve diğer 10 potansiyel ismin yazılarının yanı sıra Nakamoto'nun bitcoin teknik incelemesini inceledi. Sonuçta, Szabo'nun yazısı ile bitcoin teknik incelemesi arasındaki dilsel benzerliklerin sayısının esrarengiz derecede yüksek olduğunu açıkladılar. Dahası, diğer olası isimlerin hiçbirinin bu eşleşme kadar iyi olmadığını eklediler.
2015 yılında yayınlanan bir New York Times raporu da, Bitcoin'in icadını Szabo'ya bağlıyordu. Szabo, Bitcoin ile bağlantılı olarak, 1998'de "bit altın" kripto para birimini icat ettiğinde dikkatleri daha da üzerine çekmişti.
Musk, Bitcoin'in mucidinin kimliğinin arkasında yatan gerçek ismin pek bir anlamı olmadığını düşündüğünü de söylüyor: "İsim nedir? Bir fikre iliştirilmiş bir isim... Gerçekten ne anlamı var?"
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