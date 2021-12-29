Musk, Bitcoin'in Mucidi Nakamoto'nun Gerçekte Kim Olduğunu Açıkladı!

Bitcoin fikrinin mucidi olarak kabul edilen Satoshi Nakamoto'nun gerçekte kim olduğunu kimse bilmiyor. Ama Elon Musk, yaptığı yeni açıklamalarla Satoshi Nakamoto'nun kim olduğu hakkında önemli ipuçları verdi...