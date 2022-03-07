Tesla CEO'su Elon Musk'tan Şaşırtan Petrol Ve Gaz Çıkışı

Tesla ve Tesla Solar şirketleri ile yaklaşık bir milyar dolarlık bir elektrikli otomobil imparatorluğu kuran ve teknolojileri ile petrol, gaz, kömür kullanımını sona erdireceği düşünülen Elon Musk petrol ve gaz üretimine hız vermemiz gerektiğini açıklayarak herkesi şaşırttı.
Musk, attığı bir tweet ile "Bunu söylemek hiç hoşuma gitmiyor, ancak petrol ve gaz üretimini acilen artırmamız gerekiyor. Olağanüstü zamanlar olağanüstü önlemler gerektirir" dedi. Arkasından da, "Açıkçası, bu Tesla'yı olumsuz etkiler, ancak sürdürülebilir enerji çözümleri Rusya'nın petrol ve gaz ihracatının yerine geçecek kadar yaygın değil" dedi.
Hate to say it, but we need to increase oil & gas output immediately.
Extraordinary times demand extraordinary measures.— Elon Musk (@elonmusk) March 5, 2022
Musk bu açıklama ile Dünya'nın Rusya'nın boru hatlarına olan bağımlılığına işaret ediyor. Birçok hükümet, Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından Rusya'ya yaptırım uygulamaya başladı. Ancak özellikle Avrupa'da giderek artan enerji fiyatları endişe yaratıyor.
Musk Twitter'da bir şeyler paylaştığında, trollük mü yapıyor yoksa ciddi mi konuşuyor, söylemek zor. Ancak onun inanılmaz derecede etkili olduğu ve 76 milyon takipçisinin çoğunun onu ciddiye aldığını inkar edemeyiz.
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