Tesla CEO'su Elon Musk'tan Şaşırtan Petrol Ve Gaz Çıkışı

Dünya'nın en büyük elektrikli otomobil şirketi olarak görülen Tesla'nın sahibi Elon Musk, daha fazla petrol ve gaza ihtiyacımız olduğunu söyleyerek herkesi şaşırttı...