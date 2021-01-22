Elon Musk duyurdu! En iyi karbon yakalama sistemine 100 milyon dolar bağış

Tesla ve SpaceX üst yöneticisi ve dünyanın en zengin insanlarından biri olan Elon Musk, bir yarışma düzenleyeceğini ve en iyi karbon yakalama teknolojisine 100 milyon dolar bağış yapacağını duyurdu...