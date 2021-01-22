Elon Musk duyurdu! En iyi karbon yakalama sistemine 100 milyon dolar bağış

Dünyanın en zengin insanları arasında yer alan Elon Musk, yine çok konuşulacak bir ödülü duyurdu. Musk, Twitter'da "en iyi karbon yakalama sistemine" 100 milyon dolar ödül vermeyi planladığını söyledi.
Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, geçtiğimiz senelerde de bir yarışma düzenlemiş ve en iyi karbon yakalama teknolojisinde son 5'e kalan finalistlere 5'er milyon dolar bağış yapmıştı.
TWİTTER'DAN DUYURDU
Yarışma hakkında henüz detaylı bilgi vermeyen Musk, önümüzdeki hafta daha açıklayıcı bir paylaşım yapacağını belirtti.
Musk söz konusu paylaşımında, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"En iyi karbon yakalama teknolojisi ödülü için 100 milyon dolar bağışta bulunuyorum. Önümüzdeki hafta ayrıntıları açıklayacağım"
Am donating $100M towards a prize for best carbon capture technology— Elon Musk (@elonmusk) January 21, 2021
KARBON YAKALAMA TEKNOLOJİSİ NEDİR?
Fosil yakıtlarının kullanımı sonucunda CO2 gazı, yani karbondioksit oluşur. Gaz, güneş ışınlarının dünyaya girmesini engelleyerek ışınları uzaya geri yansıtır. Böylelikle ısı, atmosferin içinde hapsolarak küresel ısınmayı tetiklemiş olur.
Bir fabrika veya tesisten salınan atık karbondioksit, zararlı bileşenlerinin ayırt edilmesi amacıyla depolanmaya başlar. Son derece yüksek maliyetli bir iş olan bu depolama, aynı zamanda gelişmiş teknolojilere ihtiyaç duyar.
Karbon yakalama teknolojisi ise söz konusu karbon salınımını minimuma indirerek bu probleme bir çözüm getirmeyi hedefliyor.
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