Elon Musk, Mark Zuckerberg'i de Geçti; Artık 3'üncü Sırada...

Elon Musk, Mark Zuckerberg'i de geçti. Artık dünyanın en zengin 3'üncü kişisi Elon Musk. Peki ama önündeki iki kişi kim?

  • Ercan Uğurlu
Elon Musk, Mark Zuckerberg'i Geçti! Artık 3'üncü!

Elon Musk'ın yukarıdaki fotoğrafı adeta, "Üzgünüm Mark Zuckerberg, artık dünyanın en zengin üçüncü kişisi sen değilsin," der gibi. Musk'ın bu pozu bunun için vermediği açık, ancak içten içe gülmüyor da değildir. Zira açıklanan Bloomberg rakamlarına göre artık Elon Musk, dünyanın 3'üncü sırasındaki Mark Zuckerberg'i koltuğundan etti.

Bloomberg'in 31 Ağustos milyarderler endeksi raporuna göre Elon Musk, Tesla ve SpaceX şirketlerinin 115 milyar net değeri ile Mark Zuckerberg'i 4 milyar dolar kadar sollamış ve onu tahtından indirmeyi başarmış. Mark Zuckerberg, 111 milyar dolarda 4'üncü sıraya gerilerken, ilk 2 ise hala sabit.

İlk sırada elbette tahmin edilebileceği gibi hala Amazon kurucusu ve CEO'su Jeff Bezos bulunuyor. 202 milyar dolar ile ilk sırada yer alan Bezos'u ise bir dönemin en zengin kişisi, 126 milyar dolar ile Bill Gates takip ediyor.

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