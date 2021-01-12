Tepkilerin odağındaki Whatsapp'tan yeni açıklama var

WhatsApp, güncellenen ve uygulamanın kullanımına devam edilmesine yönelik 8 Şubat'a kadar onaylanması gereken gizlilik sözleşmesi nedeniyle büyük tepki topluyor. Bu sabah twitter hesabından yeni bir açıklama yapan WhatsApp, kullanıcıların iletişimlerini kesinlikle görmediğini kaydetti. Bir tablo da paylaşan şirket, şu satırlara yer verdi:
Sıcak gelişme: WhatsApp için bir soruşturma daha yolda
- WhatsApp ve Facebook, özel mesajlarınızı hiçbir şekilde göremez ve sesli konuşmalarınızı dinleyemez.
- WhatsApp hiçbir şekilde mesajlaşmaların veya konuşmaların kaydını tutmaz.
- WhatsApp ve Facebook, paylaştığınız lokasyonu göremez.
- WhatsApp, kişi rehberinizdeki hiçkimseyi Facebook ile paylaşmaz.
- WhatsApp grupları gizlidir.
- Paylaştığınız mesajları sonradan yok olacak şekilde de yollayabilirsiniz.
- Kendi WhatsApp verilerinizi indirebilirsiniz.
FACEBOOK'TA AÇIKLAMA YAPMIŞTI
Bu açıklamaya oldukça benzer bir başka açıklama da dün sabah saatlerinde Facebook cephesinden gelmişti. Facebook Türkiye ofisinden gelen açıklama ise şöyle:
"WhatsApp olarak insanların uygulama üzerinden alışveriş yapmalarını ve işletmelerden destek almalarını kolaylaştırmak istiyoruz. Şeffaflığı daha da artırmak ve işletmelerin WhatsApp üzerinden müşterileriyle iletişimlerine yardımcı olmak adına, gizlilik politikamızı güncelliyoruz. Bu sayede, işletmeler ana şirketimiz Facebook üzerinden güvenli hosting hizmeti alma seçeneğine sahip olabilecekler. Bu güncelleme, WhatsApp'ın Facebook ile veri paylaşımını değiştirmiyor. Dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar insanların arkadaşlarıyla veya aileleriyle özel olarak nasıl iletişim kurduğunu etkilemiyor. Gelecek ay boyunca kullanıcılarımızın gözden geçirmelerine süre tanımak adına yeni politikamızı şimdiden WhatsApp aracılığıyla paylaşıyoruz."
Facebook'tan yapılan açıklamada WhatsApp-Facebook ilişkisinin nasıl değişeceği de aktarıldı:
"Bu güncelleme, WhatsApp'ın Facebook ile veri paylaşımını değiştirmiyor. Dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar insanların arkadaşlarıyla veya aileleriyle özel olarak kurduğu iletişimi etkilemiyor.
WhatsApp olarak insanların gizliliğini korumaya büyük önem veriyor ve gizlilik politikalarını kullanıcılarımız ile paylaşıyoruz. Bir ay boyunca yeni politikayı gözden geçirmeleri için süre tanımak adına kullanıcılarımızla WhatsApp üzerinden bu değişiklikler hakkında doğrudan iletişim kuruyoruz."
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