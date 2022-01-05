Elon Musk'tan, Starlink Hakkındaki Eleştirilere Çok Konuşulacak Cevap!

Elon Musk, Starlink uydularının Dünya yörüngesinde çok fazla yer kapladığı ve tehlike oluşturduğu yönündeki iddialara yanıt verdi. Halihazırda 1.900'ün biraz altında uydu fırlatmış olan ve sıradaki binlercesi için bekleyen Musk, düşük Dünya yörüngesinde halen yeterli alan olduğunu söylüyor.
Financial Times'a konuşan SpaceX ve Tesla sahibi, Starlink filosunun etkisini "Uzay çok büyük bir yer ve Starlink Dünya'daki milyonlarca arabadan sadece birkaç bin tanesi" diyerek açıkladı. Bu sözlere rağmen, Musk'ın yörüngedeki faaliyetlerinin ölçeği önemli derecede eleştiri alıyor. Son açıklaması, Avrupa Uzay Ajansı başkanı Josef Aschbacher'in "Dünya'nın aktif uydu envanterinin yarısı Musk'ın elinde" eleştirileri üzerine geldi. Ayrıca Çin de, Musk'ın uydularını uzayda tehlike yarattığı iddiası ile şikayet etmişti.
Musk'ın Dünya'nın çevresini Starlink uyduları ile sarma girişimi çerçevesinde uzaya toplamda 30.000 uydu yollama planı bulunuyor. Bilim insanları yörüngenin bu kadar çok uydu ile doldurulmasının ileride gerçekleştirilecek olan uzay görevleri için sakınca yaratabileceğini söylüyor.
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