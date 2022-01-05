Elon Musk'tan, Starlink Hakkındaki Eleştirilere Çok Konuşulacak Cevap!

Elon Musk, uzaya gönderdiği Starlink uyduları hakkında yapılan ve giderek artan eleştirilere çok konuşulacak bir cevapla karşılık verdi!

Elon Musk'tan çok konuşulacak cevap

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