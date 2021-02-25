Elon Musk'ın Uzaydan Gelen İnterneti: Starlink Nedir; Türkiye'ye Gelecek mi

Elon Musk, şimdiden yaptıkları ile kuşkusuz bu yüzyılın en etkili insanları listesinde. Muhtemelen bu doğrultuda önümüzdeki yıllarda da bu etkisini artıracak ve insanlığı şaşırtmaya devam edecek. Bu projelerden biri de Elon Musk'ın SpaceX şirketi ürünü olan StarLink. Peki, "uzaydan gelen internet" şeklinde tanımlanan Starlink nedir, ne işe yarar, nasıl çalışır? StarLink hakkında bilmeniz gereken en önemli noktaları 6 adımda sizler için derledik.
Starlink Nedir?
Starlink, SpaceX'in uyduları aracılığı ile Dünya'nın herhangi bir yerine "uzaydan" interneti getiren sisteme verilen isim. Teknik olarak uydudan internet hizmeti veren bu sistem, böylece herhangi bir kablo kurulumu gerekmeksizin, Dünya üzerinde istenen her bir koordinata internet bağlantısını ulaştırabiliyor.
Yörüngeye, yeryüzüne yaklaşık 500 km uzaklıkta olacak şekilde yerleştirilen bir dizi uydudan sağlanan bu bağlantı, gelecekte yüksek hızda ve düşük gecikmeli internet bağlantısına sahip olmamızı amaçlıyor.
Starlink Kaç Uydudan Oluşuyor?
SpaceX, Starlink uydularını kademeli olarak yörüngeye gönderdi. Şu an yörüngede toplam 12 bin adet Starlink uydusu bulunuyor. Bunlardan 8 bini Dünya yörüngesinde, yeryüzüne 500 km uzaktıkta dolaşımdayken, 4 bini ise kademeli olarak 1200 km'ye çekiliyor. Böylece uyduların sinyal kuvvetinin artırılması hedefleniyor.
Kaç Kişi Starlink Kullanıyor?
StarLink, şu an beta hizmetine başladı. Beta testleri kapsamında şu an ABD, Kanada ve İngiltere'de Starlink'ten hizmet sağlanabiliyor. Türkiye'de de başvurular yapılıyor. Ancak henüz hizmet aktif edilmiş değil.
Starlink İnternet Performansı Nasıl?
Yapılan ölçümlere göre şu an Starlink üzerinden hizmet alan kullanıcılar 100 Mbps indirme ve 20 Mbps yükleme hızlarını elde edebiliyor. Gecikme ise oldukça düşük. Starlink yoluyla yapılan bağlantıların yüzde 95'inde 31 ms ve altında gecikme süresi bulunuyor. Elbette sistem hala test aşamasında. Starlink ile hedeflenen indirme hızı tam 10 Gbps.
Starlink Başvurusu Nasıl Yapılır?
Starlink hizmeti şu an için Türkiye'ye açılmamış olsa da, başvuru yapılabiliyor. www.starlink.com internet sitesinden konumunuzu belirtiyor ve sonrasında Starlink tarifelerinden birini seçiyorsunuz. Böylece Starlink kullanıma açıldığında, sistem size e-posta yoluyla bilgilendirmede bulunuyor.
Starlink Türkiye'ye Ne Zaman Gelecek?
Şu an Starlink'in Türkiye'de ne zaman kullanıma açılacağına yönelik resmi bir açıklama bulunmuyor. Önce beta testlerinin tamamlanması ve şu an bu hizmetin kullanımda olduğu pilot bölgelerde kararlı sürüme geçilmesi gerekiyor. Sonrasında yavaş yavaş diğer ülkelere de bu servis sağlanmaya başlanacaktır.
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