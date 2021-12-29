Çin, Musk'ın Starlink Uydularının Uzayda Yarattığı Tehlikeyi Şikayet Etti!

Çin uzay ajansı, yörüngedeki uzay istasyonunun Elon Musk'ın SpaceX'i tarafından işletilen uyduların çarpmasını önlemek için bu yıl iki kez kaçış manevrası yapmak zorunda kaldığını açıkladı. Birleşmiş Milletler (BM) Dış Uzayın Barışçıl Kullanımı Komitesi'ne sunulan bir raporda Çinli yetkililer, Starlink uydularının "Çin Uzay İstasyonu'ndaki astronotların yaşamı ve sağlığı için tehlike oluşturduğunu" söyledi ve kuruluşu ABD'ye yörüngedeki sorumluluklarını hatırlatmaya çağırdı.
Starlink, SpaceX tarafından Dünya'nın en uzak bölgelerine kapsama alanı sağlamak için fırlatılan bir internet uyduları serisi ve ağı olarak tanımlanabilir. Şirket, 2019'da ilk uydu grubunu fırlatmasından bu yana, filosunu yaklaşık 1.900 uyduya çıkardı ve yakın gelecekte binlercesini daha fırlatmayı planlıyor.
1967'de imzalanan BM Dış Uzay Antlaşması'na göre, ülkeler özel şirketlerin dünya dışı faaliyetlerinden sorumlu tutuluyor ve bu nedenle Çin, Starlink uydularını içeren son olaylardan sonra ABD'yi uzayın sorumlu kullanımı konusundaki taahhüdünü yenilemeye çağırıyor.
Çarpışma tehlikelerinin ilkinin, "Starlink-1095 uydusu ile Çin Uzay İstasyonu arasında yakın bir karşılaşmanın gerçekleştiği" 1 Temmuz 2021'de gerçekleştiği söyleniyor. Çin'in raporuna göre, uzay istasyonu iki uzay aracı arasında olası bir çarpışmayı önlemek için bir kaçış manevrası yapmak zorunda kaldı.
Benzer bir olayın 21 Ekim'de "Starlink-2305 uydusunun Çin Uzay İstasyonu ile yakın bir karşılaşması" gerçekleştiğinde yaşandığı söyleniyor. BM'ye sunulan belgede Çin, uyduların öngörülemeyen hareketlerinin çarpışma riski oluşturduğunu ve bu nedenle araçtan kaçış manevralarının yörüngedeki astronotların güvenliğini ve yaşamlarını sağlamak için yapıldığını açıklıyor.
SpaceX henüz bu suçlamalar hakkında bir yorum yapmış olmasa da, alçak Dünya yörüngesinin aşırı kalabalık olması sorunu son yıllarda önemli bir tartışma konusu haline geldi. Örneğin, bu yılın Mart ayında, Uluslararası Uzay İstasyonuna (ISS) bağlı bir robotik kol, bir parça uzay çöpü nedeniyle hasar alırken, iki NASA astronotu, uzay enkazı nedeniyle geçtiğimiz ay bir uzay yürüyüşünü iptal etmek zorunda kaldı.
Bu irtifa aralığındaki cisimlerin birikmesi, ülkeler arasında giderek daha fazla gerginliğe yol açıyor. Örneğin kısa bir süre önce Rusya, bir uyduyu patlatarak UUİ'daki astronotları ve kozmonotları sığınmaya zorlayan enkaz ürettiği için eleştiriler aldı. Elon Musk ve SpaceX, şirketin fırlatmayı planladığı çok sayıda uydu ve bunların astronomi üzerindeki etkisi nedeniyle de kınandı ve bu son olayların uzaydaki aşırı kalabalıklaşma konusundaki korkuları hafifletmeyeceği rahatlıkla söylenebilir...
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