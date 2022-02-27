Elon Musk, Starlink İnternet Hizmetinin Ukrayna İçin Aktif Olduğunu Duyurdu

Elon Musk, Ukrayna başbakan yardımcısı Mykhailo Fedorov'un yardım çağrısına kayıtsız kalmadı; Starlink internet hizmetinin Ukrayna için aktif hale getirildiğini açıkladı!

Elon Musk'tan Ukrayna'ya Starlink desteği

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