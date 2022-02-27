Elon Musk, Starlink İnternet Hizmetinin Ukrayna İçin Aktif Olduğunu Duyurdu

Elon Musk, SpaceX'in Starlink uydularının Ukrayna üzerinde aktif olduğunu açıkladı. Ülkedeki internet alt yapısının Rus saldırıları nedeniyle zarar görmesi sonrasında, Ukrayna başbakan yardımcısı Mykhailo Fedorov, Musk'a yardım çağrısında bulunmuştu.
Fedorov, kısa süre önce Twitter üzerinden "@elonmusk, sen Mars'ı kolonileştirmeye çalışırken - Rusya Ukrayna'yı işgal etmeye çalışıyor! Roketleriniz uzaydan başarıyla inerken - Rus roketleri Ukraynalı sivil halka saldırıyor! Ukrayna'ya Starlink istasyonları sağlamanızı ve aklı başında Rusların ayağa kalkmasını rica ediyoruz" mesajını göndermişti. Musk ise yine Twitter üzerinden "Starlink hizmeti artık Ukrayna'da aktif. Yolda daha fazla terminal var" cevabını verdi.
Starlink service is now active in Ukraine. More terminals en route.— Elon Musk (@elonmusk) February 26, 2022
Fedorov ise, SpaceX patronuna hızlı cevabı için teşekkür etti ve şunları yazdı: "Starlink terminalleri Ukrayna'ya geliyor! Teşekkürler (Elon Musk), Ukrayna'yı destekleyen herkese teşekkürler!"
Fedorov, işgale tepki olarak Facebook, Instagram, YouTube, Netflix ve Google'ı da Rus hesaplarını engellemeye çağırıyor. Ayrıca Netflix'ten de, Rusça içeriği kaldırmalarını ve hizmeti Rusya'da askıya almalarını istiyor.
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