Rusya, Uygulanan Yaptırımlar Sonrasında Batıyı Uzay'la Tehdit Etti!

NASA planlarda herhangi bir değişiklik olmadığını söylüyor ancak Rusya Uzay Ajansı Roscosmos direktörü, Uluslararası Uzay İstasyonu'nu kapatmakla tehdit ediyor!

Rusya'dan Batıya Uzay tehdidi!

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