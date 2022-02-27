Rusya, Uygulanan Yaptırımlar Sonrasında Batıyı Uzay'la Tehdit Etti!

NASA planlarda herhangi bir değişiklik olmadığını söylüyor ancak Rusya Uzay Ajansı Roscosmos direktörü, Uluslararası Uzay İstasyonu'nu kapatmakla tehdit ediyor!