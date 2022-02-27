Rusya, Uygulanan Yaptırımlar Sonrasında Batıyı Uzay'la Tehdit Etti!

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda Rusya ve diğer ülkelerle işbirliğinin olduğu gibi devam ettiğini açıklamıştı. Ancak her ne kadar barışçıl amaçlar için kullanılıyor olsa da uzay hala askeri bir alan olma özelliğini koruyor. NASA ve ESA'nın yaptığı barış dolu açıklamalara rağmen Rusya'dan gelen açıklama, hiç de aynı frekansta değil.
Rus uzay ajansı Roscosmos'un direktörü Dmitry Rogozin, Twitter'da yaptığı bir açıklamada, Rusya'nın Uluslararası Uzay İstasyonundan desteğini her an çekebileceğini belirtti. İddiasına göre Rusya olmazsa, Uluslararası Uzay İstasyonu zamanla ABD, Avrupa hatta Hindistan ve Çin'in üzerine düşebilir. Zira, istasyonun Rusların kontrolündeki bölümü aracın Dünya yörüngesinde sabit durmasını sağlıyor. Bunu Rusya olmadan da sürdürmek mümkün olabilir, ancak hiç denenmedi.
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