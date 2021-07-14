Elon Musk'tan Tesla Vision Açıklaması: "Yakında Her Şeyi Tanıyacak"

Tesla, kamera tabanlı Tesla Vision sistemi üzerinde çalışmayı sürdürüyor. Bir Tesla sahibi, kullandığı aracın çevreyi nasıl gözlemlemeye başladığını gösteren bir tweet yayınladıktan sonra Tesla CEO'su Elon Musk, teknolojinin yakında çok daha fazlasını yapabileceğini söyleyerek yanıt verdi.
Woah!!! Tesla vision is now capturing and seeing the tail lights on other cars. Watch the tail lights go from lit up red when the cars are stopped back to grey when they take off!
Another great variable for calculating intent of others on the road! @elonmusk @tesla pic.twitter.com/AGAd2iWCnO— Eli Burton (@EliBurton_) July 11, 2021
Elon Musk, Tesla Vision'ın yakında özellikle el hareketlerini, acil durum araç ışıklarını, tehlikeli olan durumları ve dönüş sinyallerini tanıyacağını söylerken, böylece otonomlar için de heyecan yarattı. Elon'ın attığı tweet, yaklaşık 40 bin kişi tarafından beğenilirken, mesajına bin 500 kişi yorumda bulundu.
Tesla Vision, diğer otomobil üreticilerinin benzer sistemleri gibi herhangi bir radar kullanmıyor ve sadece kamera verileri ile şirketin otomobillerinde yer verdiği "yapay sinir ağı" yeteneğini kullanıyor. Bu nedenle ilk etapta bir dizi güvenlik kuruluşunu ve bağımsız kuruluşu alarma geçiren Tesla Vision, daha sonra Karayolu Güvenliği Sigorta Enstitü testini geçince, sistemin iyi performans gösterdiği yönünde geçer not almıştı.
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