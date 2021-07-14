Elon Musk'tan Tesla Vision Açıklaması: "Yakında Her Şeyi Tanıyacak"

Elon Musk, Tesla Vision'ın yakında el hareketlerini, acil durum ışıklarını ve daha fazlasını tanıyacağını söyledi.

  • Ercan Uğurlu
Tesla Vision, "Yakında" Her Şeyi Tanıyacak

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