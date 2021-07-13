Samsung, Tesla'nın Cybertruck'ına da Kendi İmzasını Atıyor!

Herkesin merakla beklediği Tesla Cybertruck'ın, Samsung imzalı dikiz "aynalarına" sahip olacağı açıklandı. Güney Kore basınına göre Samsung ve Tesla, 436 milyon dolar değerinde bir anlaşma yaptı. Bu anlaşmaya göre Samsung'un kamera modülleri, Cybertruck'ın dikiz aynalarının temelini oluşturacak.
Cybertruck'ta geleneksel aynaları görmeyeceğimizi zaten biliyorduk. Sergilenen prototip araç, geleneksel dikiz aynaları yerine gösterge panelinin ekranlarına bağlı bir dizi kamerayı kullanıyor. Yani Cybertruck'ın aynasız bir tasarıma sahip olacağı da böylece kesinleşmiş oluyor.
Samsung ve Tesla'nın EV teknolojileri etrafında ortaklık kurması Cybertruck ile başlamıyor. Koreli teknoloji devi, Tesla'ya daha önce piller de dahil olmak üzere bazı teknolojiler sağlamıştı. Raporlar, Samsung tarafından geliştirilen yeni PixCell LED farın da Tesla tarafından gelecekteki EV'leri için kullanılacağını gösteriyor.
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