Elon Musk'ın "Pedo" Davası Sonuçlandı!

Elon Musk'ın Twitter üzerindeki "pedo" yorumunun ardından kendisine karşı açılan dava, hızlı bir şekilde sonuçlandı!

  • Levent Öztürk
Elon Musk'ın "pedo" davası sonuçlandı...

Geçtiğimiz günlerde Vernon Unsworth, Elon Musk'ın kendisine Twitter üzerinde kamuya açık bir şekilde "pedo adam" olarak hitap etmesinden dolayı 190 milyon dolarlık hasar telafisi istemi ile dava açmıştı. Los Angeles temelli jüri, Tesla ve SpaceX CEO'sunun hasar yaratan bir suçu olmadığına karar verdi. Jüri üyeleri, dört günlük davanın ardından bir saatten daha kısa bir süre içerisinde toplu bir şekilde ortak karara vardılar.

Jürinin kararı hakkında konuşan Unsworth, karara saygı duyduğunu, ekibinin mükemmel olduğunu ve bunun için onlara teşekkür ettiğini söyledi.

Elon Musk ise sadece "insanlığa inancını geri kazandığını" söyledi.

Musk'ın savunması, yasal ekibinin "JDART" olarak tanımladığı, basit bir şekilde bir şaka yanlış anlaşıldı (Joke was badly received), silindi (it was Deleted), özür dilendi (Apology was given), ve daha sonra cevap tweet'lerinin konuyu değiştirmesi istendi (Responsive Tweets were issued to move on from the matter). Avukatı Alex Spiro'nun söylediğine göre Musk'ın Tweet'te geri adım atması, cümleyi kurarken ciddi olmadığını gösteriyordu.

Dava sırasında konuşan Vernon Unsworth, yorumlar tarafından aşağılanmış ve "şartlı tahliye olmayan ömür boyu ceza" almış gibi hissettiğini söyledi. Davada yer alan kişiler de, bu cümleleri kurarken neredeyse ağlamak üzere olduğunu belirtti.

BBC'nin söylediğine göre JDART konsepti, sosyal medya davranışlarını içeren gelecekteki davalarda da uygulanabilir.

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