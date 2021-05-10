Elon Musk, Tesla İçin Verdiği Sözü Tutabilecek Gibi Görünmüyor

Tesla CEO'su Elon Musk, geçtiğimiz ocak ayında tamamen sürücüsüz Tesla otomobillerin 2021 yılında hazır olacağını söylemişti. 2021 yılına girdik ancak şu ana kadar ortada pek bir şey yok. Peki, tam otonom sürüş sunan otomobiller sene sonuna kadar yetişebilecek mi?
Bunun cevabı görünüşe göre hayır. Zira bir Tesla mühendisi, Elon Musk'ın söylediklerinin mühendislik gerçeğine uymadığını ifade etti ve şu an Tesla otomobillerin henüz 2'inci seviyede olduğunu söyledi. Elon Musk'ın iddiada bulunduğu sürücüsüz otomobillerin seviyesi ise 5.
Tesla için çalışan bir otopilot mühendisi olan CJ Moore, şu an Tesla otomobillerin Seviye 2'de olduğunu söylüyor ve bu, henüz insan denetimini gerektiren yarı otomatik bir sürüş sistemi anlamına geliyor. Seviye 5'te ise insan desteğinin bulunmadı tamamen kendi kendine gidebilen bir sürüş sistemi planlanıyor. Peki, yıl sonuna kadar 5'inci seviyeye ulaşılabilir ve Elon haklı çıkabilir mi? Bunu zaman gösterecek.
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