Elon Musk'ın SpaceX'i, Şimdi de Europa Uydusuna Gidiyor!

Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX, NASA'dan önemli bir sözleşme daha kapmayı başardı: Şimdi de insanlığı Jüpiter'in Europa uydusuna taşıyacaklar!