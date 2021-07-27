Elon Musk'ın SpaceX'i, Şimdi de Europa Uydusuna Gidiyor!

Elon Musk'ın SpaceX'i NASA'dan yeni bir sözleşme daha kapmayı başardı. Özel uzay araştırma şirketine, yaklaşan Europa Clipper görevini Falcon Heavy roketi ile uçurması için yaklaşık 178 milyon dolar ödenecek. Bu, NASA'nın fırlatma başına yaklaşık 2 milyar dolar harcayan kendi içindeki Uzay Fırlatma Sistemi (SLS) ile karşılaştırıldığında ciddi miktarda daha ucuz oluyor. Europa Clipper görevinin 2024'te Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılması bekleniyor.
Europa, güneş sistemimizdeki en büyüleyici gök cisimlerinden biri. Jüpiter uydusu, buzlu kabuğunun altındaki uçsuz bucaksız okyanus nedeniyle gökbilimcilerin dikkatini çekiyor. Güneş sistemimizde bildiğimiz şekliyle yaşamı barındırması en muhtemel yerlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Bu nedenle NASA, bu Jüpiter uydusunu yakından incelemek ve gelecekteki iniş görevleri için olası iniş alanlarını araştırmak için Europa Clipper görevini planlamaktaydı.
Europa Clipper uzay aracı, bu buzlu ayın yaşam için uygun koşullar barındırıp barındırmadığını incelemek için çeşitli araçlarla donatılacak. Keşif görevi, Europa'nın yüzeyinin yüksek çözünürlüklü görüntülerini yakalamaya ve jeolojik aktivite belirtilerini tespit etmeye odaklanacak. Yerleşik spektrografi sensörleri, ayın bileşimini belirlemeye çalışacak. NASA ayrıca Europa'nın buzlu kabuğunun kalınlığını ve yeraltı okyanusunun derinliğini ve tuzluluğunu ölçmeyi umuyor.
Mevcut verilere göre, Europa'nın buz kabuğu muhtemelen 15 ila 25 kilometre arasında bir derinliğe sahip. Bunun altında, 65 ila 160 mil arasında bir derinliğe sahip bir okyanus yatıyor. Başka bir deyişle, Europa'nın çapı Dünya'nın sadece dörtte biri olmasına rağmen, gezegenimize kıyasla iki kat daha fazla suya sahip olabilir.
Bu son sözleşmeye ek olarak, SpaceX geçtiğimiz günlerde NASA'dan bir aya iniş aracı inşa etmek için 2,9 milyar dolarlık bir sözleşme daha kazandı. Ancak, Jeff Bezos'un Blue Origin'i, diğer şikayetlerinin yanı sıra NASA'nın SpaceX'e yönelik olumlu muamelesi konusunda Devlet Hesap Verebilirlik Ofisi'ne (GOA) şikayette bulunduktan sonra askıya alındı.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın