Elon Musk'ın Starlink'i, İnternet Hizmeti Vermek İçin Günleri Sayıyor!

SpaceX'in Starlink uydu internet erişimi eylül ayına kadar küresel kapsama alanına ulaşacak gibi görünüyor. İşte şimdiye kadar fırlatılan uydu sayısı ve hedeflenen sayı...