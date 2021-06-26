Elon Musk'ın Starlink'i, İnternet Hizmeti Vermek İçin Günleri Sayıyor!

Elon Musk'ın Starlink uydu internet hizmeti, dünya çapındaki uzak bölgelerdeki kullanıcılara yıl bitmeden yüksek hızlı internet bağlantısı sağlamaya başlayabilir. SpaceX, Dünya'nın etrafını saracak Starlink uydu dizisi için şu ana kadar yaklaşık 1.800 uydu fırlattı. Bu sayı, planlanan 12.000 uydunun sadece küçük bir parçası olsa da, aslında Dünya çapında kapsama alanı sağlamak için yeterli.
Reuters'in haberine göre, SpaceX başkanı Gwynne Shotwell bir web konferansında hizmetin 1.800 uydunun tümü çalışır duruma ulaştığında sürekli küresel kapsama sunabileceğini açıkladı. SpaceX bu sayıya bu yıl eylül ayında ulaşmayı hedefliyor.
Ancak bu, şirketin dünyanın her yerindeki herkese geniş bant hızlı internet hizmetlerine otomatik olarak erişim sunabileceği anlamına gelmiyor. Shotwell'in etkinlik sırasında açıkladığı gibi, SpaceX'in önce her ülkede telekomünikasyon hizmetleri sağlamak için resmi onay alması gerekecek. Starlink şu anda ABD, İngiltere ve Kanada dahil olmak üzere yalnızca birkaç ülkede beta hizmeti olarak çalışıyor. Bu yılın başlarında şirket Avusturya, Avustralya, Arjantin, Brezilya, Fransa, Şili, Kolombiya, Almanya, Yunanistan, İrlanda, İtalya, Meksika, Hollanda, Yeni Zelanda, Filipinler, Güney Afrika ve İspanya'da temsilcilikler açmıştı. Kayıtların bu temsilcilikler üzerinde yürütüleceği tahmin ediliyor.
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