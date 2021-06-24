Teknoloji Dünyasının Tartışılan İsmi John McAfee, Hücresinde Ölü Bulundu!

Yaklaşık 1 yıldır hapiste olan, teknoloji ve yazılım dünyasının tartışmalı ismi John McAfee'nin tutuklu olduğu hücresinde intihar ettiği ve hayata gözlerini yumduğu bildirildi. İntihar olayından sadece bir kaç saat önce, McAfee'nin ABD'ye iadesi onaylanmıştı.