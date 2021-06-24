Teknoloji Dünyasının Tartışılan İsmi John McAfee, Hücresinde Ölü Bulundu!

Teknoloji ve yazılım dünyasının belki de en çok tartışılan ismi olan John McAfee, İspanya'da tutuklu bulunduğu hapishane hücresinde intihar etti. Bu haber, McAfee'nin ABD'de federal suçlamalarla karşı karşıya kalacağına dair raporların ortaya çıkmasından saatler sonra geldi. Polis kaynakları, El Pais gazetesine verdikleri demeçte McAfee'nin intihar ettiğini ve hücresinde ölü bulunduğunu doğruladı. Gazete, McAfee'nin Barselona'daki hücresinden alındığını ve polisin ölümüyle ilgili soruşturma başlattığını da bildirdi.
Adalet bakanlığı yetkililerine göre "her şey intihara işaret ediyor." İkinci bir İspanyol gazetesi olan El Mundo da, McAfee'nin hapishanede bariz bir intihar sonucu öldüğünü yazdı.
İntihar olayının hemen öncesindeki saatlerde İspanya Yüksek Mahkemesi, Amerika Birleşik Devletleri'nin bir dizi federal mali suçla suçlanan McAfee'yi ABD'ye iade etmeyi kabul etmişti.
John McAfee Neden Hapisteydi?
John McAfee, geçtiğimiz Ekim ayında, ABD - Tennessee'nin Batı Bölgesi'nde milyonlarca dolarlık gelir üzerinden vergi kaçırdığı iddiası ile karşı karşıya kalmıştı. İddianame yayınlandıktan sonra İspanya'daki yetkililer tarafından tutuklandı ve o zamandan beri de ülkede gözaltında tutuluyordu.
Tennessee davasında savcılar, McAfee'nin görüşmeler yaparak, kişisel hikayesini bir belgesel için satarak ve danışmanlık yaparak milyonlarca dolar gelir elde ettiğini iddia ediyordu. Ayrıca, Mart ayında Manhattan federal mahkemesinde, sosyal medyada lanse ettiği kripto para birimlerini içeren bir manipülasyon planı için ayrı bir iddianame hazırlandı. Bu iddianamede ise McAfee ve bir suç ortağının, büyük miktarlarda "alt-coin" satın aldıkları ve ardından Twitter'da bu alt-coin'i "pompalayarak" fiyatını şişirdikleri söyleniyordu.
McAfee, bu ayın başlarında bir iade duruşmasında kendisine yönelik federal vergi kaçakçılığı suçlamalarının siyasi amaçlı olduğunu iddia etmişti.
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