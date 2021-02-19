Evrende yalnız mıyız? Uzaylıları Bulma Formülü: Drake Denklemi...

Popular Science yeni videosunda, astronom Franke Drake tarafından 1961 yılında geliştirilen Drake Formülü'ne odaklanıyor. Hala tartışılan bu denkleme göre evrende yalnız olma ihtimalimiz çok düşük...
Çok uzun süredir uzayın derinliklerini izleyen yörüngemizde bulunan teleskoplardan yeryüzünde konuşlanmış dev teleskop sistemlerine kadar birçok gelişmiş ekipmanın kadrajına sayısız yıldız ve bu yıldızların da kendine ait gezegen sistemleri yakalandı. Ötegezegenler de diyoruz bunlara.
En azından tahminlere göre neredeyse tüm yıldızların en az bir gezegeni bulunuyor ve bu gezegenlerden en az birisi yaşanabilir bölge denen ve üzerinde sıvı su bulunmasına olanak sağlayan bölgede bulunuyor. Ama bunlar nasıl gezegenler? Bazıları Jüpiter'e benziyor, bazıları Neptün'e. Bazıları ise lavdan veya hatta çoğunlukla elmastan oluşan gezegenler. Tüm bunları araştırırken elbette sadece astronomların değil herkesin aklında da bir soru var. Koskoca, uçsuz bucaksız bu evrende yalnız mıyız?
Peki, Drake Formülü neler söylüyor? İşte yanıtı:
Uzaylıları Bulma Formülü: Drake Denklemi | Popular Science TürkiyeÇok uzun süredir uzayın derinliklerini izleyen yörüngemizde bulunan teleskoplardan yeryüzünde konuşlanmış dev teleskop sistemlerine kadar birçok gelişmiş ekipmanın kadrajına sayısız yıldız ve bu yıldızların da kendine ait gezegen sistemleri yakalandı. Ötegezegenler de diyoruz bunlara.
En azından tahminlere göre neredeyse tüm yıldızların en az bir gezegeni bulunuyor ve bu gezegenlerden en az birisi yaşanabilir bölge denen ve üzerinde sıvı su bulunmasına olanak sağlayan bölgede bulunuyor.
Ama bunlar nasıl gezegenler? Bazıları jüpitere benziyor, bazıları neptüne. Bazıları ise lavdan veya hatta çoğunlukla elmastan oluşan gezegenler.
Tüm bunları araştırırken elbette sadece astronomların değil herkesin aklında da bir soru var. Koskoca, uçsuz bucaksız bu evrende yalnız mıyız?
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