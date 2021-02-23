Bill Gates'ten Tavsiye: "Elon Musk Kadar Paranız Yoksa..."

Bill Gates, Bloomberg'den Emily Chang ile yaptığı söyleşide yine ses getirecek açıklamalar yaptı. Gates'in gündeminde iklim krizi ve Bitcoin çılgınlığı vardı.
"How to Avoid a Climate Disaster" (İklim Felaketinden Nasıl Korunuruz) isimli bir kitap yazdığını ve kitabın bu yılın ilerleyen dönemlerinde piyasada olacağını söyleyen Gates, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'la birlikte daha fazla çalışma yapılması gerektiğini söyledi. CovID-19 salgınının, iklim krizinin yanında küçük bir sorun olarak kaldığını düşünen Gates, sözlerine şöyle devam etti: "Daha fazla sıcak dalgaları geldikçe, daha fazla orman yangınları yaşandıkça ölümler de artacak. Daha da kötüsü, artık dışarıya çıkamayacağız; tarım yapamayacağız. Yani üretemeyeceğiz."
Elon Musk Kadar Paranız Yoksa...
Konu Bitcoin'e geldiğinde, Bill Gates'in sözleri oldukça ilginçleşti. Bugün Bitcoin dendiğinde akla ilk gelen isim olan Tesla CEO'su Elon Musk'tan da bahseden Gates, şunları söyledi: "'Elon'un çok fazla parası var ve çok sofistike biri. Bu yüzden Bitcoin'in düşüp yükselmesi konusunda bir kaygısı olduğunu sanmıyorum. Ama onun kadar fazla parası olmayan insanların bu tip çılgınlıklara katılmasını doğru bulmuyorum. Eğer Elon Musk kadar paranız yoksa, bu işlerden uzak durun."
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