Bill Gates'ten Tavsiye: "Elon Musk Kadar Paranız Yoksa..."

Bill Gates, Bitcoin konusunda ne düşündüğü sorulduğunda oldukça ilginç bir cevap verdi: "Eğer Elon Musk kadar fazla paranız yoksa..."

"Elon Musk kadar paranız yoksa..."

Bill Gates, Bloomberg'den Emily Chang ile yaptığı söyleşide yine ses getirecek açıklamalar yaptı. Gates'in gündeminde iklim krizi ve Bitcoin çılgınlığı vardı.

"How to Avoid a Climate Disaster" (İklim Felaketinden Nasıl Korunuruz) isimli bir kitap yazdığını ve kitabın bu yılın ilerleyen dönemlerinde piyasada olacağını söyleyen Gates, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'la birlikte daha fazla çalışma yapılması gerektiğini söyledi. CovID-19 salgınının, iklim krizinin yanında küçük bir sorun olarak kaldığını düşünen Gates, sözlerine şöyle devam etti: "Daha fazla sıcak dalgaları geldikçe, daha fazla orman yangınları yaşandıkça ölümler de artacak. Daha da kötüsü, artık dışarıya çıkamayacağız; tarım yapamayacağız. Yani üretemeyeceğiz."

Elon Musk Kadar Paranız Yoksa...

Konu Bitcoin'e geldiğinde, Bill Gates'in sözleri oldukça ilginçleşti. Bugün Bitcoin dendiğinde akla ilk gelen isim olan Tesla CEO'su Elon Musk'tan da bahseden Gates, şunları söyledi: "'Elon'un çok fazla parası var ve çok sofistike biri. Bu yüzden Bitcoin'in düşüp yükselmesi konusunda bir kaygısı olduğunu sanmıyorum. Ama onun kadar fazla parası olmayan insanların bu tip çılgınlıklara katılmasını doğru bulmuyorum. Eğer Elon Musk kadar paranız yoksa, bu işlerden uzak durun."

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Kablosuz Kulaklık Satın Alırken...

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 25 Şubat 2021 aktüel kataloğunda TV, telefon, bluetooth kulaklık fırsatı
Araç muayene ücretleri 2021 ne kadar? Belli oldu
Çap işareti nasıl yapılır? Klavyede çap işareti (Ø)
18 Şubat 2021 A101 aktüel kataloğunda TV, tablet ve cep telefonu sürprizi

Günün En çok Okunanları
Android 12 Özellikleri: Android 11'de Yoktu; Android 12'de Hepsi Olacak!
Yeni harita açıklandı: İşte koronavirüsün en az ve en çok görüldüğü iller
Tarihte Bir İlk Daha Gerçek Oldu; 2025 Hedefine Bir Adım Daha Yaklaşıldı
Her 5 İnsandan Birinde Bulunduğu Fark Edilen Şaşırtıcı Mutasyon
OPPO, MWC 2021'de Yeni Teknolojilerini Sergiliyor!

 

 