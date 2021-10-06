En Büyük Akıllı Telefon Fotoğrafçılık Yarışması HUAWEI NEXT-IMAGE Başladı

Huawei, NEXT-IMAGE 2021 akıllı telefon fotoğrafçılığı yarışmasının başladığını duyurdu. Bu yılki NEXT-IMAGE yarışmasının teması "Birlikte Daha İyi". Huawei kullanıcıları harika ödüller kazanma şansı için fotoğraf ve video başyapıtlarını gönderebilirler, katılım için son tarih 30 Kasım 2021.