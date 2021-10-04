WhatsApp ve Instagram Çöktü, WhatsApp ve Instagram'a Erişilemiyor!

Yaklaşık 1 saattir, WhatsApp ve Instagram'da erişim sorunları yaşanıyor. Facebook'a ait olan iki serviste yaşanan erişim sorunu, Twitter'da da gündem olmuş durumda. Facebook'a ise şu an itibarı ile erişim sağlanmış durumda.
WhatsApp'tan Açıklama Geldi
Dünya çapında yaşandığı bildirilen sorunla ilgili WhatsApp'tan yapılan ilk açıklama şu şekilde: "Bazı kullanıcılarımızın WhatsApp ile ilgili sorunlar yaşadığının farkındayız. İşleri normale döndürmek için çalışıyoruz ve mümkün olan en kısa sürede sorunu gidereceğiz. Sabrınız için teşekkürler."
We're aware that some people are experiencing issues with WhatsApp at the moment. We're working to get things back to normal and will send an update here as soon as possible.
Thanks for your patience!— WhatsApp (@WhatsApp) October 4, 2021
Bir WhatsApp Açıklaması da Bakan Yardımcısından
Sorunun sadece Tirkiye'de değil, tüm dünyada yaşandığını söyleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan da erişim sorunu hakkında Twitter'a şunları yazdı: "Whatsapp, Facebook ve Instagram'da dünya genelinde erişim sorunu yaşanmakta olup, global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da etkilenmektedir."
#Whatsapp, Facebook ve Instagram servislerinde dünya genelinde erişim sorunu yaşanmakta olup, global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir. pic.twitter.com/nSrK6yf6AG— Dr. ÖMER FATİH SAYAN (@ofatihsayan) October 4, 2021
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