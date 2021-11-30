En Çok Güvenilen Akıllı Telefon Markası Hangisi? Belli Oldu!

Son birkaç yılda akıllı telefon pazarında yeni oyuncularla tanıştık. Bunlar arasında en yeni isim yapan markalardan biri realme olurken, ülkemizde de son dönemde oldukça aktif bir şekilde hayatına devam ediyor. realme, global çapta da popüler markalar arasında gösterilirken, buna en son kanıt ise düzenlenen bir anket oldu.
Market araştırma şirketi CyberMedia Research (CMR) tarafından yapılan bir araştırmada tüketicilere, güven duydukları, tavsiye ettikleri ve teknolojisini beğendikleri akıllı telefon markaları sorulmuş. Raporun sonuçları arasında Samsung ve Apple yer alırken, Xiaomi ve realme de dikkat çeken markalar arasında. Hatta realme, biraz fazla dikkat çekiyor, zira bu anketten yüzde 55 oran ile en fazla güven duyulan marka olarak ayrılıyor. Samsung yüzde 51 ile 2'inci sırayı alırken, Apple ise yüzde 49 ile 3'üncü sırada kalmış.
Ankette ayrıca marka bilinirliği de araştırma konuları arasında. Buna göre Xiaomi ve Samsung marka bilinirliğinde yüzde 96 oranını elde ederken, realme de yüzde 91 ile yine listede önemli bir oranla yerini almış. Öte yandan en çok dikkate alınan marka araştırmasında yüzde 67 ile realme yine başı çekerken, onu yüzde 62 ile Xiaomi ve yüzde 50 ile Samsung izliyor.
Kullanıcı memnuniyeti açısından Apple şaşırtıcı olmayan bir şekilde yüzde 96 ile listenin 1 numarası. Ancak en çok tavsiye edilen marka olarak esamesi okunmuyor ve burada da liderlik yüzde 52 ile realme'ye gidiyor. Onu yüzde 48 ile Xiaomi ve yüzde 44 ile Samsung takip ediyor.
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