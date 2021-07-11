En Çok Hangi Samsung Uygulaması Kullanılıyor? Belli Oldu!

En çok hangi Samsung uygulaması kullanılıyor? ABD'de yapılan bir araştırma, en çok kullanılan Samsung uygulamasını ortaya koyuyor. Ayrıca Android ve iOS işletim sisteminde en çok kullanılan ilk 20 uygulamanın listesini de paylaşıyoruz.