En Çok Hangi Samsung Uygulaması Kullanılıyor? Belli Oldu!

Comscore tarafından yapılan bir araştırma, Android ve iOS platformunda en çok kullanılan uygulamalar için bazı ilginç istatistiklere ışık tutmuş. Listede pek çok uygulama yer alıyor, ancak en çok Samsung uygulamaları dikkat çekiyor. Bu listede 2 Samsung uygulaması yer alıyor ve bunlar hiç de düşündüğünüz uygulamalar değil.
Samsung'un çok sayıda uygulaması var. Bunlar arasında Samsung Sağlık ve Samsung Pay gibi önemli uygulamalar da bulunuyor. Fakat bunların hiçbiri ABD'de en çok kullanılan uygulamalar arasında değil.
Tüm uygulamalar arasında Samsung Hesap Makinesi (evet), en çok kullanılan uygulamalar listesinde 13 numarada kendine yer buluyor. Diğer Samsung uygulaması ise, Samsung Email. Bu uygulama da listenin 19'uncu basamağında.
Peki, iOS ve Android'de en çok kullanılan diğer uygulamalar hangisi? İşte iOS ve Android platformunda en çok kullanılan ilk 20 uygulamanın tam listesi:
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