En Çok Kullanılan Windows Sürümü Hangisi? Belli Oldu!

Her ay Windows kullanıcı profili araştırması yapan ve sonuçları yayınlayan AdDuplex, bu ay da 100.000'den fazla bilgisayardan, AdDuplex SDK v.2 veya daha üstünü kullanan 5.000'den fazla Microsoft Store uygulaması üzerinden alınan verilere dayalı olarak Windows 10'un çeşitli sürümlerinin kullanım payını detaylandıran raporunu yayınladı. 26 Ekim 2020 tarihli bu raporun öne çıkan özelliği, Windows 10 sürüm 2004'ün (Mayıs 2020 Güncellemesi) artık işletim sisteminin en çok kullanılan sürümü haline geldiğini göstermesi.
Geçtiğimiz ay 2004 sürümü, Mayıs 2019 Güncellemesini (sürüm 1903) geride bırakarak, Kasım 2019 Güncellemesinden (sürüm 1909) sonra %33,7'lik bir payla Windows 10'un en popüler ikinci sürümü haline gelmişti. Bu ay, 2004 versiyonunun payı %37.7'ye yükseldi ve en üst sırada yer aldı. 1909 sürümünün payı geçen ay %34,5 idi, şimdi toplamda %32,4'lük bir payla ikinci sırada yer alıyor.
Listeye yeni giren isimse, henüz geçen hafta yayınlanan Ekim 2020 Güncellemesi (sürüm 20H2) oldu. Microsoft'un bu güncellemeyi kademeli olarak kullanıma sunduğunu düşünürsek, en son sürüm, grafikte %1,7'lik küçük bir pazar payı gösteriyor. Windows 10 sürüm 1809'a destek önümüzdeki ay sona erecek, sonraki aylarda kullanım payının nasıl değişeceğini görmek ilginç olacak.
İşletim sisteminin eski sürümlerine gelince... Windows 10 Mayıs 2019 Güncellemesi (sürüm 1903) %25,7'den %22'ye düştü ve popülerlik açısından üçüncü sırada yer aldı. Sürüm 1809, %0,1'lik düşüşle %1,9'a indi, 1803 sürümü ilginç bir şekilde artarak % ,9'dan %2,1'e yükseldi.
Son olarak, Insider derlemelerini çalıştıran kullanıcıların payı geçen ay %0,7 iken, bu ay %0,2'ye düşmüş gibi görünüyor. Düşüşün nedeninin Ekim 2020 Güncellemesi ile programdan çıkan kullanıcılar olduğu düşünülüyor.
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