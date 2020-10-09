Microsoft, Windows 10 Kurulumu İçin Farklı Bir Ekran Deniyor

Bilgisayarların kullanım alanı oldukça geniş ancak Windows gibi işletim sistemleri, genellikle her şeyi yapabileceğinizi varsayıyor ve buna göre bir deneyim sunuyor. Ancak şimdi Microsoft, Windows'u yeni yüklediğinizde size ne yapacağınızı soran bir ekranı test etmeye başladı.
Yeni Windows Insider blog gönderisine göre yukarıdaki gibi bir ekran, bilgisayarınızda ne yapmayı planladığınızı size soracak. Ekranda bulunan altı seçeneğin yalnızca birini seçmek zorunda değilsiniz (aksi biraz garip olurdu), birden fazla seçeneği işaretlemeniz mümkün. Şu anki seçeneklerin Oyun, Aile, Yaratıcılık, Okul işi, Eğlence ve İş olduğu gözleniyor. Bu tür bir soruya cevap vermek hoşunuza gitmiyorsa veya gizliliğinizin çiğnendiğini hissediyorsanız, ekranı atlayabiliyorsunuz.
Ekranda yaptığınız tercihlere göre, işletim sisteminin arayüzünde belirli işlevlerin öne çıkarılacağını tahmin etmek zor değil. Ekrandaki açıklama ise önerilerin ve araçların kişiselleştirileceğini söylüyor. İşlevin test grubuna dahil edilenler, ekranı Windows'u sıfırlayıp baştan yüklediklerinde görebiliyorlar.
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