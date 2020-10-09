Microsoft, Windows 10 Kurulumu İçin Farklı Bir Ekran Deniyor

Microsoft, Windows 10'u ilk yüklediğinizde PC'yi kullanım amaçlarınızı soran yeni bir ekranı test etmeye başladı. Görünüşe göre Windows 10'u yüklerken, PC'nizi ne amaçla kullandığınızı da belirlemeniz gerekecek.