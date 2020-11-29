En Fazla Hangi Windows 10 Kullanılıyor? Son Rapor Yayınlandı...

AdDuplex, belli aralıklarla yayınladığı ve Windows 10'un farklı sürümlerinin kullanım oranlarını gözler önüne seren raporunun son sürümünü yayınladı.

En Fazla Hangi Windows 10 Kullanılıyor?

AdDuplex, kullanımdaki farklı Windows 10 sürümlerinin pazar payını gösteren aylık grafiğini yayınladı. Bu veriler Microsoft Store'daki AdDuplex kullanan yaklaşık 5.000 uygulamadan toplanıyor. Bu dönemde yaklaşık 100.000 bilgisayarın incelendiği belirtiliyor.

Doğal olarak, pazar payını en fazla artıran Windows sürümü 20H2 kodlu Windows 10 Ekim 2020 güncellemesi oldu. Ekimde %1,7 olan pay, şu anda %8,8'e yükselmiş durumda. Bu güncelleme ekim ayında yayınlandı ve bilgisayarlara kurulması devam ediyor. Mayıs 2020 güncellemesi (2004) bu sırada pay kaybetti, şu anda %37,6 civarında dolaşıyor.

Windows

Bu ay ilginç bir değişiklik, Kasım 2019 Güncellemesi olan 1909 sürümünün, bir yıldan fazla olmasına rağmen, %32,4 olan payını %36,4'e çıkarması. Bunun nedeni, Microsoft'un 1903 sürümündeki kullanıcıları otomatik olarak 1909 sürümüne yükseltmeye başlaması. Sonuç olarak, sürüm 1903, Ekim ayındaki %22 kullanım payından %10,2'ye düşerek büyük bir düşüş yaşadı.

Microsoft, Windows Update'in çalışma şeklini değiştirdiğinden ve artık yüklemeleri zorunlu tutmadığından dolayı yeni sürümlerin pazar payının büyümesi daha uzun sürüyor. Bu durum 20H2 sürümü için de geçerli. 1909 sürümü desteği kaybettiğinde ve kullanıcılar otomatik olarak yükseltilmeye başladığında, Mayıs 2021'e kadar daha fazla ani değişiklik göreceğiz.

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