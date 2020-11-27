Windows PC'ler Sonunda Android Uygulamalarını Çalıştıracak

Önümüzdeki yıl Android işletim sistemi için yazılan uygulamaların Windows 10 bilgisayarlarda çalıştığını görürseniz şaşırmayın.

Android Uygulamaları Windowws'a Geliyor

İddialara göre Microsoft, Android uygulamalarını Windows 10 uygulama mağazasına getirmenin yollarını arıyor. Eğer bu gerçekleşirse, şu anda Windows platformu için yazılan uygulamalarda yaşanan kıtlık, yerini bolluğa bırakabilir. Windows Central'ın haberinde, bu yeni özelliğin önümüzdeki yıl gelebileceği söyleniyor, ancak daha fazla detay verilmiyor, Microsoft'un uyumluluk sorunlarını nasıl çözeceği de gizemini koruyan noktalar arasında.

Yerel Android uygulama desteği vermek için Microsoft'un, Google Play Hizmetleri desteği sunmanın bir yolunu bulması gerekecek. Bazı Android uygulama uyumlulukları içeren diğer platformlar, Google Play Hizmetleri entegrasyonuna dayanan Gmail ve Uber gibi bazı uygulamaları sunamamıştı.

Microsoft, Android uygulamalarını Windows ekosistemine taşıma yöntemlerini ilk kez incelemiyor. 2015 yılında, Redmond merkezli firma, Project Astoria olarak da bilinen Android için Windows Bridge'in piyasaya sürüldüğünü duyurmuş, ancak ertesi yıl geri çekmişti.

Tam bir yerel Android desteği, Windows 10 platformuna büyük bir katkı olacak ve aynı zamanda, her iki işletim sisteminin kullanıcılarına ulaşmak için uygulamalarının yalnızca bir sürümünü oluşturması gereken geliştiriciler için de büyük bir destek sağlanabilecek.

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