En Gerçekçi 9 Oyun
"Gerçekçi oyun" arayışınızı duyduk, sizin için güzel bir liste hazırladık! İşte PC'nizde oynayabileceğiniz, grafikleriyle etkileyen 9 oyun...
Tatilde hangi oyunların oynayacağınızı planlıyorsunuz ve listenizde her türden oyun var. Peki listenizde grafikleriyle gerçeğe yaklaşan oyunları da listenize dahil ettiniz mi?
Aşağıda sadece müthiş grafikler sunmakla yetinmeyen, görünümü gerçeğe en çok yaklaşan 9 PC oyununu sizin için seçtik ve sıraladık.
GTA V
Rockstar'ın en müthiş oyunu GTA 5, gerçekçi grafikleriyle olduğu kadar, açık dünyası ve üç parçalı hikayesiyle sizi etkisi altına alacak. Oyunun üst düzeydeki şiddet dozu sizi rahatsız etmeyecekse, GTA 5'i mutlaka görmeli ve oynamalısınız.
Quantum Break
Quantum Break, çoğu aksiyon oyunundan iyi olan hikayesiyle harika bir shooter. Oyunun grafikleri aşırı derecede talepkar, bu yüzden sisteminiz güçlü değilse zorlanabilir.
Watch Dogs 2
Watch Dog 2'deki bulmaca ve hack'leme mekaniği, size orijinal, GTA'dan farklı bir oyun oynadığınızı hissettiriyor. Müthiş görünen Bay Area haritasında yeteri kadar gizlenebilirseniz, fazla şiddete başvurmadan ilerleyebilirsiniz.
Call of Duty: WWII
World War II, hem tekli hem de çoklu oyuncu modunda iyi olan nadir Call of Duty'lerden. Oyunun senaryosu ve aksiyon sahneleri ciddi biçimde önceden hazırlanmış olsa da, size savaş anını yaşatmayı başarıyor.
The Elder Scroll V: Skyrim Special Edition
Harika bir remaster olan Skyrim Special Edition, inandırıcı dünyası, çarpışmaları, kararlarınıza göre şekillenen karakteriniz ve grafikleriyle zamanınızı tüketmeye aday.
Far Cry: Primal
Taş devrinde geçse de Far Cry'dan çok fazla şey alan Far Cry: Primal, orijinallik konusunda sıkıntı çekse de olağanüstü bir dünyası ve dinamik karakterleriyle başarılı bir oyun.
Project Cars
Gerçekçi hava koşulları ve bolca içerik, müthiş görünen yarış oyunu Project Cars'ın sadece bir yönü. Project Cars'ın sesi ve taktiğe dayanan aksiyonu, sizi en az grafikleri kadar içine çekecek.
The Witcher 3: Wild Hunt
Oyun sıkı biçimde görevlere dayansa da, açık dünyada dilediğiniz gibi dolaşabilmek, canınız sıkıldığında hemen başvurabileceğiniz bir seçenek olarak önünüzde duruyor. Hikayenin çok sürükleyici olduğu söylenemez ancak karakterler yeterince ilginçler. Wild Hunt'un grafikleri ise tek kelimeyle müthiş.
Battlefield 1
Battlefield 1, serinin müthiş grafiklerini ve çoklu oyuncu ruhunu Birinci Dünya Savaşı'nın silahları ve araçlarıyla birleştiriyor. Oyunun patlayabilen ortamları ve sınıflar arasında iyi kurulmuş dengesi, çarpışmaları çekici kılıyor.
Zeynel A. Öztürk
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