En hızlı Büyüyen VPN Hizmeti Hangisi?
Herkesin VPN tercihi farklı olabilir. Ama bir VPN var ki, hızıyla adeta parmak ısırtıyor!
- Ercan Uğurlu
VPN'ler arasında çok sayıda seçenek var ve bunlardan biri de son zamanlarda adından çokça bahsettirmeyi başaran Turbo VPN. En iyi VPN listelerinde dereceye giren Turbo VPN, yeni gelen raporlara göre ise büyük bir başarıya imza atmış.
Turbo VPN, 2019 yılının ikinci çeyreğinde (bir önceki yıla göre) en büyük büyüme oranına ulaşan mobil VPN hizmeti olmayı başardı.
Mobil Analitik şirketi App Annie tarafından yapılan araştırmada ücretsiz VPN uygulaması, ilk kez Nisan 2018 yılında kullanıma sunulmasına rağmen, 2019 yılında geldiği noktayla parmak ısırtan bir başarıya imza atmış durumda.
iOS ve Android genelinde kullanımda olan Turbo VPN, şu anda 137 ülkede 5 milyondan fazla kişi tarafından aktif olarak kullanılıyor. Singapurlu şirket Innovative Connecting tarafından geliştirilen Turbo VPN, kullanıcılardan 5 üzerinden 4.6 puan ortalamasıyla dikkat çekerken, bugüne kadar toplamda 50 milyon kez indirilmiş.
Uygulama içi reklam gösterimiyle ücretsiz olarak indirilebilien Turbo VPN, ücretli sürümünü ise 35.99 Dolar fiyatla kullanıcılara sunuyor.
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