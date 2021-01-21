En Kolay VPN Çözümü: Opera'nın Dahili VPN'i Nasıl Kullanılır?

Eğer bilgisayarınızda kullanmak için bir VPN arıyorsanız ve bu VPN'i sadece sörf yapmak için kullanacaksanız, karmaşık ve çok da stabil çalışmayan VPN uzantıları / uygulamaları arasında kaybolmak ya da bir VPN hizmetine para ödemek zorunda değilsiniz. Bunun yerine, tarayıcı olarak Opera'yı kurmanız yeterli.
Evet, Opera hem PC'de, hem de Android'de dahili bir VPN sunuyor. Üstelik bu özellikten faydalanmak için karmaşık ayarlarla uğraşmanız gerekmiyor. Şimdi gelin, Opera'nın dahili VPN'ini, PC'mizde nasıl kullanabileceğimize göz atalım.
Opera VPN Nasıl Açılır?
Opera tarayıcıyı PC'nize kurduktan hemen sonra, sol üstteki Opera simgesine tıklayın ve açılan menüden Ayarlar'ı seçin. Açılan Ayarlar ekranındaki yan menüde bulunan Gelişmiş satırına tıklayın, hemen ardından Gizlilik ve Güvenlik seçeneğini seçin.
Açılan sayfayı biraz aşağıya kaydırarak VPN başlığını bulun. Bu başlık altında, VPN'i etkinleştirin seçeneğini göreceksiniz. Bu seçeneğin yanındaki düğmeye tıklayın. Adres çubuğunun en solunda bir VPN simgesi belirecek. Artık, VPN'i kullanmaya hazırsınız ve her şeyi bu minik simge aracılığı ile yapabileceksiniz. Ama önce, birkaç küçük ayrıntıya göz atmanızda yarar var.
Ayarlar sayfasında VPN bölümünün altında, 2 farklı seçenek daha bulunuyor. Bunlardan ilki "Varsayılan arama motorları için VPN'i baypas edin" seçeneği. Bu seçeneği açarsanız, VPN açık da olsa, arama yaparken baypas edilmesini sağlayabilirsiniz. Böylece, sık sık karşınıza çıkacak "Ben robot değilim" sorgularından da kurtulabilirsiniz.
İkinci seçenek ise "Tarayıcıyı başlatırken VPN'e bağlan" seçeneği. Bu seçenek açılırsa, Opera'yı her açtığınızda VPN'in de çalışmasını sağlamak mümkün. VPN'i manuel olarak açmak istiyorsanız, bu seçeneği kapatın.
Opera VPN Nasıl Kullanılır?
Artık hazırız... Adres çubuğunun solunda beliren VPN simgesine tıklarsanız, küçük bir açılır menü belirecek. Bu menüden size sunulan 3 farklı sanal konumdan (Avrupa, Asya, Amerika) birini seçebileceğiniz gibi, Opera'nın sizin için o an en uygun konumu seçmesini (Optimum seçeneği) sağlamanız mümkün.
Yine aynı menüdeki "VPN'e bağlan" seçeneği ile, VPN özelliğini anlık olarak açıp kapatabilirsiniz.
Adres çubuğunun yanındaki simge renkli ise VPN'e bağlısınız demektir. Eğer simge renksiz ise, o zaman VPN'e bağlı değilsiniz. Söylediğimiz gibi, VPN'i açıp kapatmak için bu simgeye tıklayarak açılır menüye ulaşmanız yeterli.
Opera VPN'in Dezavantajı
Gördüğünüz gibi, Opera'nın dahili VPN özelliğini kullanmak son derece kolay. Ama bir de dezavantajı var; bu VPN sadece Opera üzerinde çalışıyor. Yani farklı bir tarayıcı kullanırken ya da bir uygulama için VPN kullanmak istediğinizde, Opera işinize yaramayacaktır.
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