En İyi Antivirüs Yazılımı Hangisi?
İki farklı değerlendirme iki farklı ismi işaret etse de, aralarında bir tanesinin kısa zamanda kat ettiği yol alkışı hak ediyor!
- Levent Öztürk
Windows Defender, bağımsız bir test laboratuvarı tarafından en iyi antivirüs çözümü olarak derecelendirildi. AV-Test'in ev kullanıcıları için en iyi Windows antivirüs yazılımı Mayıs / Haziran raporunda Windows Defender, mükemmel skor ile en iyi seçildi. Diğer üç ürün ile beraber Windows Defender, koruma, performans ve kullanılabilirlik için 6'da 6 puan alarak toplamda 18 puana ulaştı. Diğer ürünler ile arasındaki en önemli fark ise, diğerleri ücretli iken ve satın alınmaları gerekirken, Microsoft'un ürününün bedava olması ve Windows 10 ile beraber gelmesi.
Bir süre öncesine kadar Windows Defender'ın neredeyse hiçbir işe yaramayan, sadece görünüş için var olan bir çaba olarak görüldüğü düşünülürse, bunun oldukça büyük bir başarı olduğu rahatlıkla söylenebilir. Windows Defender, Windows 10'un yayımından beri kesinlikle oldukça büyük bir ilerleme kaydetti.
Bedava ürünler olarak ise AVG ve Avast da 18 üzerinden 17,5 ile çok geride değillerdi ancak bu yarım puanı en önemli sonuç olduğu söylenebilecek koruma alanından kaybettiklerini de belirtmek gerekiyor.
AV-Test'in bir önceki raporunda Windows Defender performans alanında yarım puan kaybetmişti ve bu yüzden tam puana ulaşamamıştı.
Kısa bir süre önce Microsoft, kendi istatistiklerine göre Windows Defender'ın şu anda Dünya genelinde 500 milyonun üzerinde PC tarafından kullanıldığı söylenmişti ve bunun da küçümsenecek bir rakam olmadığı kesin.
Windows Defender'ın şu anki sürümü, kullanıcı dostu ve kolay anlaşılır bir arayüze sahip olmanın yanı sıra, görünene göre virüs tanıma konusunda da eskiye göre oldukça büyük bir ilerleme kaydetmiş durumda.
Rakip bir bağımsız test laboratuvarı olan AV-Comparatives'in listelerine bakıldığında ise Windows Defender, Şubat-Mayıs 2019 testinde bu kadar yüksek bir puan almış değil. Ancak yine de %99,8 koruma oranı ile "gelişmiş" derecesini almayı başararak sadece Avira, Bitdefender, Kaspersky ve F-secure'ün gerisinde kalıyor.
Yine de Microsoft'un Windows 10'un dahili antivirüsünün yeteneklerini ciddi bir şekilde geliştirdiği kesin. Windows Defender'ın, artık üçüncü parti bir antivirüs çözümü aramaya gerek bırakmayan kabul edilebilir bir ürün haline dönüşmüştüğü de rahatlıkla söylenebilir.
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