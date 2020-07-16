En iyi bilim kurgu filmleri! IMDb puanı yüksek en iyi 30 bilim kurgu filmi!

En iyi 30 bilim kurgu filminin yer aldığı listemiz IMDb puanlarına göre sıralandı. Bilim kurgu filmleri en sevilen film türleri arasında yer alıyor. Bu tür yapımları seyretmekten keyif alıyor ancak ne izleyeceğinize karar veremiyorsanız sizin için hazırladığımız IMDb'ye göre gelmiş geçmiş en iyi 30 bilim kurgu filmleri listesini incelemelisiniz.