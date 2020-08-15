En iyi bilim kurgu filmleri! IMDb puanı yüksek en iyi 35 bilim kurgu filmi!

Özellikle bilim ve teknolojiyi sevenlerin film tercihleri arasında bilim kurgu filmleri geniş yer tutuyor. Pandemi sürecinde evde geçirilen süre arttıkça iyi filmlere olan ilgi de artmış görünüyor. Peki, izlemek için en iyi bilim kurgu filmleri hangileri? İşte IMDb'ye göre gelmiş geçmiş en iyi bilim kurgu filmlerinden oluşan top 35 listesi...