En iyi bilim kurgu filmleri! IMDb puanı yüksek en iyi 45 bilim kurgu filmi!

Bilim kurgu filmleri özellikle bilim ve teknolojiyi sevenlerin film tercihleri arasında geniş yer tutuyor. Peki, izlemek için en iyi bilim kurgu filmleri hangileri? İşte IMDb'ye göre gelmiş geçmiş en iyi bilim kurgu filmlerinden oluşan top 45 listesi...