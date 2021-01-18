En İyi Gamepad'ler: Unutulmaz 7 Efsane Kontrol Kolu

Bir oyun konsolunun başarısı, biraz da sahip olduğu kontrol kolunun (yani gamepad'in) başarısına bağlı. Peki ama yeni nesli bir kenara bırakırsak, tarihin gördüğü en unutulmaz kontrol kolları hangileriydi? 7 tanesini sizler için seçtik.

  • Zeynel A. Öztürk
7 unutulmaz kontrol kolunu seçtik
GameCube pad

Yeni nesil konsollar PlayStation 5 ve Xbox Series X / S'in piyasaya çıkmasıyla birlikte, yeni nesil konsol kontrol kolları ile, yani yeni gamepad'lerle de tanışmış olduk. Özellikle PS5'in DualSense gamepad'i, hemen herkesten büyük övgüler almayı başardı.

Konsol tarihi sayısız başarılı konsolla dolu. Doğal olarak her bir konsol, kendi gamepad'i ile birlikte piyasaya sürülüyor ve bu başarılı konsollar için de durum farklı değildi. Kısacası gamepad'ler, oyun konsolu tarihinin en önemli parçalarından bir tanesi. 

Peki yeni nesli bir kenara bırakacak olursak, konsol tarihindeki en önemli gamepad'ler veya kontrol kolları sizce hangileriydi? Hangileri bugünün gamepad'lerini etkiledi? Biz, bu soruya aşağıdaki 7 efsane gamepad ile cevap veriyoruz. Ama sizin seçiminiz tabii ki farklı olabilir. Fikirlerinizi yorumunuzu yazarak paylaşabilirsiniz...

7. GameCube pad / Wavebird (2002)

Nintendo'nun Gamecube kolu Sony DualShock gibi cihazlardan ipuçları alsa da, elbette bu kadarıyla kalmadı. Gamecube'ün biraz garip görünmesi gerekiyordu ve Nintendo, bize daha küçük, sağda şekilleri düzenli olmayan bir cihaz sundu.

Gamecube'ün en önemli sürümü olan Wavebird, ilk modern, kablosuz konsol denetimi haline geldi.

6. Sony DualShock (1997/1998)

Sony

3 boyutlu oyunların giderek karmaşık bir hale gelmesiyle PS1'in gamepad'inin yeterli olmayacağı kesindi. Bunun üzerine 1997'de çıkan DualShock, bugünkü tüm konsol kollarının temellerini oluşturuyor. Çift titreşim motoruyla gelen cihaz, çift analog çubuğuyla dikkat çekiyordu. DualShock, 3 boyutlu konsol oyunlarının gelişimini önemli ölçüde etkiledi. Bununla birlikte yalnızca DualShock'u gerektiren tek oyun, 1999'da çıkan Ape Escape oldu.

5. WiiMote (2006)

WiiMote

Nintendo WiiMote, tam bir gamepad olmasa da, en çok hatırda kalan kontrol kollarından bir tanesi. Hatırda kalmasının nedeni ise pek iyi değil. WiiMote'un ilk sürümü 3 eksenli, çok basit bir izleme donanımına sahipti. Çoğu telefon bundan iyisini yapabiliyordu. Ama sonrasında WiiMote Plus geldi, bir jiroskop ile izleme özelliklerini geliştirdi ve bu kontrol cihazını efsaneler arasına soktu.

4. Xbox One Elite pad (2015)

Xbox

Çıkarılabilen çubuklara ve pad'lere sahip Xbox One Elite pad, kontrol cihazınızı kendi ihtiyaçlarınıza göre kişiselleştirmenize izin veriyordu. Fiyatını bir kenara bırakırsak, Xbox One Elite pad sıkı oyun tutkunları için müthiş bir cihazdı.

3. Sony DualShock 4 (2013)

dualshock

PlayStation 4'ün DualShock 4'ü, üzerindeki hoparlör, hareket kontrolüne hazır light bar ve öndeki touch bar ile önemli değişiklikler yaptı ve bu değişiklikleriyle önemli bir başarı kaydetti.

2. SNES pad (1990/1991)

Snes

Nintendo'ya ait olduğunu ilk bakışta en çok belli eden gamepad'lerin başında SNES pad geliyor. Eklenen iki tetik düğmesi ve iki yeni aksiyon düğmesi, bugünkü neredeyse tüm gamepad'lerin temelini oluşturuyor.

1. NES pad (1985)

Nintendo

Bugünkü gamepad'lerin tasarım dilinin temelini oluşturan NES pad, bu sene 36. yaşını kutluyor. İkonik görünümü, SEGA Master System pad'e göre çok daha işlevsel oluşu ve pause düğmesiyle gelmesi, gamepad'i bugün bile ilgi çekici kılıyor.

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