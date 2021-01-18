En İyi Gamepad'ler: Unutulmaz 7 Efsane Kontrol Kolu

Bir oyun konsolunun başarısı, biraz da sahip olduğu kontrol kolunun (yani gamepad'in) başarısına bağlı. Peki ama yeni nesli bir kenara bırakırsak, tarihin gördüğü en unutulmaz kontrol kolları hangileriydi? 7 tanesini sizler için seçtik.