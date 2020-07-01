En İyi Kameralı Telefonlar - 2020

İyi bir kamera sistemine sahip telefon, sizi zahmet ettirmeden iyi görünen fotoğraflar çekebilecektir. Ancak piyasadaki farklı telefonlar arasından en iyisini bulup seçmek, zaman alabilir.
Kameraların teknik özellik listelerinde yazan nitelikleri önemli olsa da, teknik özellikler her şeyi söylemiyor. Bu yüzden telefonların gerçek hayattaki performansı da son derece önemli. Üstelik kamerayla doğrudan ilgili olmayan, örneğin pil kapasitesi gibi özelliklere de dikkat etmekte fayda var (pilin sıkça bitmesi, fotoğraf deneyiminizin sıkça kesintiye uğraması demek). Aşağıda tüm bunları dikkate alarak kamerası en iyi 9 telefonu seçtik ve sıraladık. Listemizin bir satın almanızda size fikir vereceğine inanıyoruz.
1. Huawei P40 Pro
Huawei P40'un Lecia kamera sistemine, RYYB (kırmızı, sarı, sarı, mavi) alt piksel dizilimini kullanan 50MP sensör öncülük ediyor. Cihazda 40MP f/1,8 ultra geniş kamera, 5x optik zum destekli 12MP telefoto lens ve bir time-of-flight sensörü de bulunuyor.
Yüksek detaylara sahip Huawei P40 Pro'nun yakaladığı görüntüler, Samsung'un aksine aşırı derecede keskinleştirilmiş görünmüyor.
2. iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro'nun üçlü kamerası, güçlü dinamik aralığı ile öne çıkıyor ve düşük aydınlatmada bile iyi bir performans sunuyor. 12MP kağıt üzerinde biraz düşük görünse ve manuel mod sunulmasa da, elde edilen sonuçlar oldukça etkileyici.
3. Google Pixel 4
"Astrofotoğraf" moduyla 5 dakikalık uzun pozlama kareler çekmenize izin veren Pixel 4, yetersiz pil ömrü ve yüksek fiyat gibi bazı dezavantajlara sahip. Pixel 4'ün bazı özellikleri DSLR'lerde bile yok, ancak bir günlük pil ömrü sizin için önemliyse Pixel 4 XL'yi tercih etmenizi öneriyoruz.
4. Samsung Galaxy S20 Ultra
108MP ana kamera, 48MP optik zum kamerası, 12MP ultra geniş kamera ve time-of-flight sensörüyle Galaxy S20 Ultra'nın kamerası hakkında birçok şey söylenebilir. 5x optik zum, piyasadaki telefonların en iyisini sunarken yüksek çözünürlüklü sensör, neredeyse kayıpsız 10x zum görüntüleri oluşturabiliyor.
5. OnePlus 8 Pro
Sony'nin yeni 12-bit IMX689 sensörünü kullanan cihaz, etkileyici portre fotoğrafları ve gündüz kareleri yakalayabiliyor. Phase detection otomatik odaklama ve lazerli odaklama, IOS gibi özelliklerle fotoğraf ve videolarınız titremeden uzak, dengeli görünüyor. Cihaz 3x optik zum desteği sunsa da, bu konuda çok iddialı değil.
6. Samsung Galaxy S20 Plus
Galaxy S20 Ultra'dan daha uygun fiyatlı olan Galaxy S20 Plus, 108MP ana kamera ve "100x Space Zoom" özellikleriyle gelmese de, geçen seneki Galaxy S10 ailesinden daha iyi fotoğraf çekiyor. 1.8µm piksel boyutu, büyük piksel rekorlarını kırmasa da Dual Pixel PDAF ve OIS ile harika kareler yakalayabiliyorsunuz. Buna yeteri kadar aydınlatılmamış yerlerde çekilen fotoğraflar da dahil.
7. iPhone 11
iPhone 11 Pro'nun aksine, standart iPhone 11'de telefoto kamera bulunmuyor. Cihazda bunun yerine geniş ve ultra geniş çift kameraya yer veriliyor. Yine de sonuçlar, özellikle uzun pozlama gece modunda etkileyici.
8. Huawei P30 Pro
P30 Pro, 2019'un başında tanıtılmasına rağmen listemizde yer almayı başarıyor çünkü "periskop" telefoto lensi, zum konusunda oldukça başarılı. Telefonun düşük ışık performansı da oldukça iyi ve hatta otomatik modda iPhone 11 Pro ve Google Pixel 4s'ten daha iyi (gece modunda her zaman değil).
9. Xiaomi Mi Note 10
Beşli arka kamerayla gelen telefonun Samsung tarafından üretilen 108MP'lik sensörü, DSLR ve aynasız kameralardan daha çok piksel yakalayabiliyor. İyi aydınlatmada birçok yönden rakiplerini geçen Xiaomi Mi Note 10'un listemizde daha yukarıda olmamasının nedeni, ek kameraların bazen tutarlı olmaması. 2x zum, 5x zum, ultra geniş açı ve ayrı bir makro kamerası hoş olsa da, eğer aradığınız görüntü kalitesi ise çoğu zaman 108MP ana kamerayı kullanıyorsunuz.
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