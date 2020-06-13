En iyi yapay zeka filmleri listesi! IMDb puanı en yüksek 21 en iyi film

En iyi yapay zeka filmlerini bir araya getirdik. IMDb puanlarına göre tüm yılların en iyi yapay zeka filmleri, günümüz teknolojisinin ileride nasıl bir hale gelebileceğini gösteriyor... İşte en iyi 21 yapay zeka filmi!