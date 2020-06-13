En iyi yapay zeka filmleri listesi! IMDb puanı en yüksek 21 en iyi film

Yapay zekayı konu alan filmler geçmişten bugüne en beğenilen film türlerinden. Gelişen teknoloji ile birlikte yapay zekadaki gelişim herkesin ilgisini çekiyor. "Gelecekte yapay zeka insanlığın sonu olacak mı?" ya da "Yapay zeka daha ne kadar gelişebilir?" tartışmaları devam ederken, bu konuda senaristlerin hazırladığı filmler de oldukça etkileyici...
Sizler için IMDb puanı yüksek, geçmişten bu güne en beğenilen yapay zeka konulu filmleri bir araya getirdik. İşte en iyi 21 yapay zeka filmi!
TAU (2018)
IMDb Puanı: 5,8
Tau filmi konusu nedir? Bir mucit tarafından, deneylerinde kobay olarak kullanılmak üzere kaçırılan Julia, yüksek güvenlik önlemleri ile çevrelenen bir evden kaçmak için, bilim insanı Alex tarafılan geliştirilen yapay zeka Tau ile arkadaş olur. İlk zamanlar sahibinin emirlerinden dışarı çıkmayan Tau, zamanla Julia'ya karşı bir yakınlık hisseder ve Julia'nın evden kaçmasına yardımcı olmaya çalışır.
S1M0NE (2002)
IMDb Puanı: 6,1
Simone filmi konusu nedir? Kendi 'gişe filmini' yapıp uzun zamandır hayalini kurduğu şöhret basamaklarını tırmanma hayalini gerçekleştirme hevesindeki bir yönetmen, umut bağladığı başrol oyuncusunun film setini bırakıp gitmesi üzerine yıkılır. Derin bir bunalıma doğru sürüklenen yönetmeni bu depresyondan kurtaran şey ise, sanal ortamda yaratılmış, kaprissiz bir aktris olan Simone olacaktır. Simone, günden güne ünlenirken kendi hakkındaki gerçekleri gizlemeye çalışacaktır. Simone, hem yönetmenini hem de kendini derin bir vicdansal çıkmazın içerisine doğru sürükleyecektir.
INFINITY CHAMBER / SONSUZLUK ODASI(2016)
IMDb Puanı: 6,2
Infinity Chamber filmi konusu nedir? Bir mahkum yıllardır bir hapishanede tıkılı kalmıştır. Ama bu durum ona göre değildir. Artık son noktaya gelmiştir. Bu zamandan sonra onun hâlâ burada kalma gibi bir şansı yoktur. Ne yapıp edip bu delikten çıkmalıdır. Bir kere bir şeyi kafaya koyan bu adam yapmadan rahat duramayacak olan kişilerdendir. Ama bu hapishanenin her şeyi otomasyon ile kontrol edilmektedir. Yani her şey bilgisayarla yapılmaktadır. Bu durumu saf dışı bırakmanın tek yolu ise yine bir bilgisayardır.
I AM MOTHER (2019)
IMDb Puanı: 6,7
I Am Mother filmi konusu nedir? I Am Mother, bir robot tarafından büyütülen genç bir kızın hikayesini konu ediyor. Dünya, büyük bir yıkımla karşıya karşıyadır. İnsan nesli, dünya üzerinden yok olup gitmiştir. İnsan nüfusunun tükenmesinden sonra, dünya nüfusunun yeniden canlandırmak için özel bir robot tasarlanır. Anne adı verilen bu robot, genç bir kızı büyütmekle görevlidir. İkisi arasında zamanla oluşan ilişki, yaralı bir yabancının gelişiyle farklı bir hal alır. Yabancının gelişi ile birlikte ondan dış dünya ile ilgili bilgiler alan genç kız, her şeyi sorgulamaya başlar. Anne, gerçeklere ulaşmayı kafasına koyan genç kızı engellemek için her şeyi yapmaya hazırdır.
THE HITCHHIKER'S GUIDE TO THE GALAXY / OTOSTOPÇUNUN GALAKSİ REHBERİ (2005)
IMDb Puanı: 6,8
The Hitchhiker's Guide to the Galaxy konusu nedir? Ütopik bir evrende geçen filmde, dünya içinde yaşayanların haberi olmaksızın yok olmak üzeredir. Arka plandaki korkunç planları bir şekilde keşfeden kişi ise Arthur Dent olacaktır. Arthur Dent normal bir sabaha uyandığı günlerden birinde, üzerinden otoyol geçeceği için istimlak edilen evinin yıkılmasını önlemek için kendisini yıkım araçlarının önüne siper eder. Bu küçük olayın ardında yatan gerçek ise son derece ürkütücüdür. Galaksiler arası yapılacak bir otoyol söz konusudur ve dünya bu otoyolun tam orasında yer almaktadır. 'Otostopçunun Galaksi Rehberi' isimli bir yayının dünya ayağındaki muhabiri olan Ford Prefect, Arthur'u bulup onu galaksiler arası bir yolculuğa çıkarır. Arthur bu maceralı yolculuk sırasında hayata dair birçok şeyin anlamını yeniden yorumlayacaktır.
TRON (2010)
IMDb Puanı: 6,8
Tron filmi konusu nedir? Kült bilgisayar oyunundan uyarlanan ilk filmin ardından, yenilenmiş ve göz kamaştırıcı görsel efektleri arkasına almış, 3D ileri teknoloji macerası TRON Efsanesi'nde, Kevin Flynn'in 27 yaşındaki teknoloji meraklısı oğlu Sam Flynn, babasının ortadan kayboluşunu araştırır ve kendini babasının 25 yıldır yaşadığı Tron'un dijital dünyasında bulur.
CHAPPIE (2015)
IMDb Puanı: 6,8
Chappie filmi konusu nedir? Yakın bir gelecekte geçen hikayede, mekanik robotlardan oluşan polis güçleri, devletin baskıcı tutumu ile sistemin yegane kollukkuvveti haline gelmiştir. Ancak, insanlar gitgide usandıkları bu robotlara karşı koymaya hazırlığındadıdrlar. Bu robot polislerden birisi, bir çete tarafından çalınır ve yazılımcı Deon tarafından yeniden programlanır. Deon ilk kez kendi adına düşünen ve hisseden bir robot yapmayı başarır. Chappie adını alan bu robot kısa süre içerisinde düzene ve insanlığa karşı bir tehdit olarak algılanacaktır....
PASSENGERS / UZAY YOLCULARI (2016)
IMDb Puanı: 7,0
Passengers filmi konusu nedir? Pratt'in ilaç ayarlı uykusundan erken uyanan bir uzay yolcusu olan tamirci Jim Preston'ı canlandırdığı yapımda, Lawrence ise Pratt'in karakteri tarafından yalnız kalmamak için uyandırılan bir diğer yolcu olan New Yorklu yazar Aurora'yı canlandıracak. İkili bu süreçte birbirlerine aşık olsalar da Preston'ın Aurora'nın 100 yıl erken uyandırmış olmasının sebebi olduğunun ortaya çıkması ve gemideki büyük bir teknik arıza ikisi arasındaki gerilimin yükselmesine sebep olacak.
ROBOT & FRANK / ROBOT VE FRANK (2012)
IMDb Puanı: 7,1
Robot & Frank filmi konusu nedir? Eski bir hırsız olan Frank'ın iki çocuğu vardır ve onlar babalarının artık yalnız yaşayamayacağını düşünürler. Bu nedenle çocukları Frank'a, yürüyen ve konuşan, ev işlerinde yardımcı olabilecek bir robot hediye ederler.
Frank başta bu hediyeyi istemese de zamanla alışırı ve robotla dostluk kurar. Fakat bu samimi dostluk zamanla kötü olaylara yol açacaktır. Frank, bu robotu kafasında tasarladığı büyük bir soygunda kullanmayı planlar.
I, ROBOT / BEN, ROBOT (2004)
IMDb Puanı: 7,1
I, Robot filmi konusu nedir? 2035 yılı toplumda robotların büyük rol oynamaya başladığı bir zamandır. Bu şartlar altında, aslında robot fobisi olan, Chicago Polis Ofisi'nden Del Spooner için hayat giderek zorlaşmaktadır. Daha da kötüsü henüz bir cinayet davasını üstlenmiştir ki söz konusu davada katilin bir robot olmasından şüphelenilir. Bilim adamı Dr Miles Hogenmiller'ın ölümü incelenmektedir. Bilim adamının, ölümünden kısa bire süre öncesine kadar gizli bir proje üzerinde çalışmakta olduğu anlaşılır. Her ne kadar sıradan bir dedektif işi gibi görünse de bu kez gerçek ziyadesi ile ürkütücüdür.
A.I. ARTIFICIAL INTELLIGENCE / YAPAY ZEKA (2001)
IMDb Puanı: 7,2
A.I. Artificial Intelligence filmi konusu nedir? 11 yaşında, kendi halinde bir çocuk olan David'in diğerlerinin farklı olmasının bir nedeni vardır. Ancak tıpkı bir insan gibi davrandığı ve kendi de insan olduğuna inandığı için aslında yapay zekaya sahip bir robot olduğu kolayca anlaşılmamaktadır. David, çocuğu olmayan ailelere, canlı ve ciddi bir oyuncak olarak verilen bir araçtan başka hiçbir şey değildir. Bunun farkına varmasıyla birlikte, gerçekliğine kavuşmak isteyecek ve bunun için tehlikelerle dolu bir yolculuğa çıkacaktır.
MINORITY REPORT / AZINLIK RAPORU (2002)
IMDb Puanı: 7,6
Minority Report filmi konusu nedir? Dedektif John Anderton, psişik güçlere sahip kahinler ve bazı teknolojik aygıtlar sayesinde cinayetleri daha işlenmeden önce farkedip suçluları yakalayan özel bir polis biriminin başındadır. Anderton'ın kusursuz işlediğine inandığı sistem, birdenbire tersine döner. Anderton'ın şefi olduğu birim, cinayet suçlamasıyla onun peşine düşer. Avcı artık av olmuştur... Şimdiye kadar kölesi olduğu sistem artık John'un başının belası haline gelmiştir.
ALPHAGO (2017)
IMDb Puanı: 7,8
AlphaGo filmi konusu nedir? Film, Google Deepmind tarafından geliştirilen ve go oyunu oynayan alphago isimli bilgisayar programının (yapay zeka) 2016 yılında dünyadaki en iyi alphago oyuncusu olan lee sedol'la karşılaşmasının gerçek hikayesini konu edinmektedir.
MOON / AY (2009)
IMDb Puanı: 7,9
Moon filmi konusu nedir? Astronot Sam Bell, Lunar Industries ile üç senelik bir kontrata imza atmıştır. Sözleşmede gezegenimizi besleyen önemli enerji kaynaklarından olan Helium-3'ü keşfetmek üzere Ay'ın karanlık bir köşesine gönderilmesi yeralmaktadır. Bu meşakkatli görevde yalnızlık artık kaderi olacaktır. Görevi esnasında başına talihsiz bir kaza geliverir. Uydu bağlantısının da kopmasıyla tüm iletişimi kaybeden Sam'i zor zamanlar beklemektedir. Neyse ki Ay'da çekmek zorunda olduğu çile günlerinin sonlarına yaklaşmıştır ve evine dönüp karısına ve kızıyla özlem gidermeye ramak kalmıştır. Sonunda Sarang üssünden ayrılacak ve bir robot olan Gerty'den başka kişilerle konuşabilecektir. Tabi ki sanssızlıklar Sam'in peşini bırakmaz çünkü bu defa da sağlığından olmuştur. Sam halüsinasyonlar görmeye başlar ve hafızasını da yitirmeye, oraya nasıl geldiğini dahi unutmaya başlar. Sam o andan itibaren etrafında neler olup bittiğini anlamak için savaşmaya başlayacaktır.
HER / AŞK (2013)
IMDb Puanı: 8,0
Her filmi konusu nedir? Theodore Twombly hayatını, yakın gelecekte nadir bulunan bir şeye dönüşmüş olan el yazımı mektupları yazarak kazanmaktadır. Ve bu yıllarda insanların işlerini artık bilgisayar programları yerine getirmektedir. Theodore, karısından boşandıktan sonra bir apartman dairesinde tek başına yaşamaya başlar ve bir gün karşılaştığı bir teknoloji reklamıyla birlikte hayatı değişir. Kusursuz bir yapay zeka programı sunan yeni bir işletim sistemi, onu son derece çekici bir kadın olan Samantha ile tanıştırır. Sanal bir varlık olan ve sadece bir sesten ibaret olan Samantha, Theodore'u dünya ve hayat üzerine sorduğu sorularla birlikte bambaşka bir gerçeklikle tanıştırır. Ağır bir depresyonun içerisinde olan Theodore, yavaş yavaş hayatın keyifli yanlarını fark etmeye başlarken yapay zeka programıyla arasındaki ilişki de gitgide tuhaflaşır.
THE TERMINATOR / TERMİNATÖR (1984)
IMDb Puanı: 8,0
The Terminator filmi konusu nedir? Terminatör, çekildiği dönemden çok uzak bir gelecekte, 2029 yılında geçmektedir. Fütüristik filmde yeryüzü artık robotlar tarafından kontrol edilen ve bu robotlara karşı savaş veren bir grup insanlık direnişçisinin yaşadığı bir gezegendir. Makineler sahip oldukları sınırsız gücü istedikleri gibi kullanmakta, sadece daha fazla güçlü olmanın peşindedirler. Bu nedenle akıllıca bir plan yapan makineler, geçmişi değiştirmeye karar verirler; böylece kendi istedikleri türde bir geleceğe sahip olabileceklerdir. İnsanlık direnişinin eski önderlerinden Sarah Connor'ı öldürmesi için tasarlanan Terminatör isimli android, kadını öldürerek, gelecekte insanlığın direniş önderi olacak oğlu John Connor'ın doğmasını da engellemek için geçmişe gönderilir.
BLADE RUNNER / BIÇAK SIRTI (1982)
IMDb Puanı: 8,1
Blade Runner filmi konusu nedir? Bıçak Sırtı, çekildiği yıldan çok uzak bir dönemde, 2019 yılında, dünyanın artık distopik bir yaşam alanı haline geldiği bir dönemde geçer. Tyrell gibi devasa üretici firmalar Replikant isimli, dış görünüm olarak insan türünden ayırt edilemeyen robotlar üretmektedirler. Dünya dışı kolonilerin tehlikeli ve illegal işlerinin halledilmesi için kullanılan bu robotlar, Blade Runners isimli özel polisler tarafından yakalanmaktadır. Uzman bir Blade Runner olan Rick Deckard, görevini bıraktığı bir esnada, Los Angeles'a gelen bir grup replikantı yakalamak için verilen son bir görevi kabul eder. Ancak iki milyon insanın yaşadığı bu şehirde görünüm olarak insandan hiçbir farkı bulunmayan bu robotları teşhis etmek hiç kolay olmayacaktır.
Bilimkurgu türünün üstadı Ridley Scott'ın başyapıtlarından biri olan film, distopik film türünün öncüllerinden biri olmasının yanı sıra bilimkurgu türünün de en önemli örneklerinden biri olarak kabul görür.
2001: A SPACE ODYSSEY / 2001: BİR UZAY DESTANI (1968)
IMDb Puanı: 8,3
2001: A Space Odyssey filmi konusu nedir? 2001: Uzay Macerası'nda bir grup primat ıssız bir yerde yemek için kavga etmektedirler. Kavgaları, aniden yanıbaşlarında beliren esrarengiz siyah bir taş sebebiyle bölünür. Aniden beliren bu taş, primatların ilk defa alet kullanmasını sağlayacak bir güce sahiptir. Ve böylece evrimin en önemli adımlarından biri olan akıl kullanımı başlamış, insanların şafağı gelmiştir.
2001'de, bir önceki sahneden 4 milyon yıl sonra, bir uzay gemisi aydan gelen esrarengiz sinyallerin ardında aynı siyah taşı keşfeder. Hem de ay yüzeyinde. Sinyaller Jupiter'e gitmektedir.
METROPOLIS (1927)
IMDb Puanı: 8,3
Metropolis filmi konusu nedir? Metropolis'te, insanlık artık ikiye ayrılmıştır. Yeraltında makinelerle birlikte yaşayan sınıf ve yukarıda daha konforlu bir yaşam süren yönetici sınıf. Yeraltında yaşayan işçiler zorlu bir yaşam sürerken, yönetici sınıf konforlu bir hayat sürer. Hayatlarından oldukça memnun olan yönetici sınıf, yaşam mücadelesi veren yeraltındakilerin durumu pek de önemsemez. Lang, bölünmüş toplumsal yapıyı, insanı bir aşktan yola çıkarak, uzlaştırmaya çalışır.
WALL·E (2008)
IMDb Puanı: 8,4
WALL·E filmi konusu nedir? Vol.i, günümüzden çok uzak bir gelecekte geçmektedir. Filmde, insanoğlu aşırı kirlenme sebebiyle Dünya'yı terk edip başka bir gezegende yaşamaya başlamıştır. Çöplerle çevrili dünyayı temizleme görevi sevimli bir robota, Vol.i'ye verilir. İnsanoğlunun bıraktığı çöplerden kendine yeni bir dünya yaratan yalnız Vol.i'nin yalnızlığı, başka bir robot olan Eve'nın gelmesiyle son bulur. İki sevimli robotun arasında filizlenen dokunaklı ilişki türlü zorluklara rağmen direnmeye ve ayakta kalmaya çalışır.
THE MATRIX (1999)
IMDb Puanı: 8,7
The Matrix filmi konusu nedir? Bir yaşanan gerçek vardır, bir de yaşananın ötesinde olan gerçeklik... Biri rüya, diğeri ise Matrix! Neo,son derece tehlikeli bir adam olan Morpheus'un gerçeği bildiğine inanmaktadır. Bir gece Neo, kendisini başka bir dünyaya götürebilecek güzel yabancı Trinity ile tanışır. Bu kızın götüreceği dünyada, Neo Morpheus'u bulacak ve Matrix hakkında bir şeyler öğrenecektir. Neo, Tam olarak kavrayamadığı şeylerin yaşamını kontrol ettiğini biliyor.. Nedir bu Matrix?
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