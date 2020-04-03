En merak edilen konuydu: Maskeler koronavirüsten nasıl koruyor? İşte cevabı

CNN Türk'te canlı yayına katılan Prof. Dr. Mustafa Çetiner, maske kullanımı konusunda merak edilen soruları cevapladı.
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınının Çin'de ilk ortaya çıktığı dönemde hasta olmayanların maske takmasına gerek olmadığı yorumunu yapmıştı. DSÖ'nin yeni bir açıklaması ise bu önerisini revize edebileceği şeklinde yorumlandı.
Prof. Dr. Mustafa Çetiner, koronavirüsün artık tüm dünyaya yayıldığını belirterek bu durumu değerlendirdi: "Aslında bu kadar karmaşa yaşatacak durum yok. Dünya Sağlık Örgütü, bu salgı ilk başladığı zaman dedi ki 'Herkesin maske takmasına gerek yok.' Burada kastedilen Çin'in dışıydı. Çünkü salgın Çin'de devam ediyordu. Çin'de Koronavirüs taşıyıcısı olan ya da şüphesi olanlarla kontak halinde olan kişilerin maske takmaları gerekir dedi. Daha sonra virüs yalnızca Çin'de olmaktan çıktı ve tüm dünyaya yayıldı. Türkiye'de de sayın Bakan'ın iki gün önce yaptığı açıklamadan da gördük ki Türkiye'nin her köşesinde dünyadaki diğer tüm ülkelerde olduğu gibi Koronavirüs var. "
KORONAVİRÜS'TEN KORUNMAK İÇİN MASKE TAKMALI MI TAKMAMALI MI?
Prof. Dr. Mustafa Çetiner, "Çin'de, Çin Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezi'nin başkanı iki dergiye açıklama verdi. Bu açıklamada "Biz maske takmamanın bedelini ödedik. Maskeyi baştan zorunlu hale getirmeliydik." dedi.
"Şimdi bu tartışma o yüzden maskeye karşı olanlar ve olmayanlar gibi yapay bir ayrıma girdi. Örneğin belediye otobüsüne döndüğünüzde hem maskecilerin, hem Çin Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkez Başkanı'nın hem de Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamaları doğru. Çünkü o otobüsün içerisinde potonsiyel Koronavirüs taşıyan birinin olma ihtimali çok yüksek. Sosyal mesafeyi de çok iyi koruyamadığınız bu koşulda "maske takmayın" tartışmasının yapılmasının bir gereği yok. Yani bu bence yapay bir tartışma. İnsanlarla yakın teması olan, virüsün dünyanın her köşesinde olduğu gibi Türkiye'nin de tüm illerinde olduğu bir zamanda maske takmak gerekir."
MASKE DOĞRU TAKILMAZSA TEHLİKEYE DÖNÜŞÜYOR
"Burada maske takmayalım diyenlerin bazı kaygıları var." diyen Prof. Dr. Mustafa Çetiner, bunun sebebini açıklıyor: "Maskeyi doğru takmadığımız zaman tam bir tehlike haline dönüşebilir. Tek kullanımlık maskeyi alıp sonra cebine koyup, sonra cebinden çıkarıp, sağına soluna dokunup bu şekilde maske kullanmanın bir alemi yok. Bunlar tek kullanımlık maskeler ve takarken lastiğinden geçirmeniz gerekiyor. Burun kısmındaki metal kısmı sıkıştırıp hava geçmesini engellemek ve alt tarafından hava geçmediğine emin olmanız gerekiyor ve eğer sağlık personeli değilseniz basit cerrahi maske ile korunmayı sağlayabilirsiniz."
KORONAVİRÜS'E KARŞI HANGİ MASKE KULLANILMALI? N95 Mİ İYİ, CERRAHİ MASKE Mİ?
Hangi tip maskelerin koronavirüse karşı kullanılması gerektiği, hangisinin daha iyi koruma sağladığı halk arasında çokça tartışılan bir konu. N95 mi takılmalı, cerrahi maske mi? Prof. Dr. Mustafa Çetiner bu konuya şöyle açıklık getiriyor: "Klasik cerrahi maskelerde metal bant vardır. Bu maske kullanılmalıdır. Onu burnunuza tam yerleştirmelisiniz. N95 takalım vs. gibi bir tüketim serbestliğimiz yok. Bir salgındayız, yükseliyoruz ve yükseldikçe ekipman ihtiyacımız olacak. Asıl risk gruplarına bu maskeleri yetiştirmemiz gerekiyor. Yani kimsenin önce ben kendimi korurum gerisi beni ilgilendirmez yaklaşımı ile buradan çıkabilme şansı yoktur."
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