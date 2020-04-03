En merak edilen konuydu: Maskeler koronavirüsten nasıl koruyor? İşte cevabı

Koronavirüs tüm dünyaya yayılmaya devam ediyor. Koronavirüsten korunmak için ülkeler tedbir önlemleri alıyor. Bunun yanı sıra halk da koronavirüse karşı korunmak için ilk etapta maskelere başvurdu. Peki maskeler koronavirüsten nasıl koruyor? Koronavirüse karşı hangi maske daha iyi koruma sağlar? N95 mi daha iyi cerrahi ameliyat maskesi mi? Maskeyi doğru takmak neden önemli? İşte bu soruların cevabını Prof. Dr. Mustafa Çetiner verdi.