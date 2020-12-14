En Sevilen Mikrofon RGB ile Geri Döndü! HyperX QuadCast S'i İnceledik!

En sevdiğimiz mikrofonlardan biri geri döndü. Bu defa ise tamamen renkli! İşte HyperX Quadcast S ve solo yayınlar için kardeşi HyperX QuadCast Solo hakkında her şey.

14 Aralık 2020 20:30