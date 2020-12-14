En Sevilen Mikrofon RGB ile Geri Döndü! HyperX QuadCast S'i İnceledik!

Bu incelememizde geçtiğimiz sene incelediğimiz HyperX QuadCast'in yeni modeline yakından bakacağız. Bir önceki modelde sadece kırmızı renk ile ışıklandırılmış bir tasarımla karşımıza çıkan HyperX, bu defa QuadCast S modelini tamamen RGB ışıklandırma ile süslemiş ve böylece de gerçekten de çekici bir görüntüye imza atmış. Öte yandan bir de yanına minik bir kardeş getirmiş. Bu cihaz da QuadCast Solo olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi her 2 cihaza da yakından bakacak ve ne gibi özelliklere sahip olduğunu hep birlikte cihazı tanıyarak göreceğiz. O halde incelemeye başlayalım.
İyi Ses İçin USB Mikrofon Şart
Şimdi öncelikle şunu söylemek lazım: Eğer video yoluyla yayın yapmak veya yorumlarınızı kaydederek Podcast ile birlikte internet alemine salmak istiyorsanız bunu sağlam bir boom mikrofona sahip iyi bir oyun kulaklığı ile yapabilirsiniz. Ancak bu işi profesyonel olarak yapmak istiyorsanız, o halde ciddi şekilde bir USB mikrofonu düşünmeniz gerekiyor. Zira iyi bir USB mikrofondan elde edeceğiniz ses netliği ve zenginliği, en iyi kulaklıklı boom mikrofonu bile gölgede bırakacaktır. Bu noktada değerlendirebileceğiniz bir seçenek QuadCast S oluyor. Bu mikrofon yayıncılar için birebir bir cihaz olurken, podcast yayınları için de gayet tercih edilebilecek bir model. QuadCast Solo ise, özellik bakımından QuadCast S'e göre daha dar bir çerçeveye sahip ve RGB ışıklandırması da yok.
HyperX QuadCast S Tasarımı Nasıl?
Cihazları ilk etapta tasarımıyla tanıyalım. QuadCast S'te üstte ve altta yumuşak kauçuk kapaklar yer alıyor. Bunlardan üst kenardakine dokunarak mikrofonu kolayca kapatabiliyorsunuz. Böylece yayınlarınızda mikrofonu sessize almanız çok kolay oluyor. Alt kenarda ise, kayıt ses ayarını yapmanızı sağlıyor. Çevirerek bunu da çok kolay şekilde yapabiliyorsunuz.
Arka taraftaki ızgaranın hemen altına baktığımızda ise burada 4 modlu bir tekerlek görüyoruz. Bundan az sonra daha detaylı şekilde bahsedeceğiz. Burada alt kenarda ise 2 bağlantı yuvası mevcut. Kulaklık ve USB girişleri burada bulunuyor.
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QuadCast S, halihazırda darbe emici aparata sahip bir standa monte halde geliyor. Mikrofonu bu şekilde masa üzerine konumlandırabiliyor veya standıyla bir kenara asabiliyorsunuz. Ancak daha profesyonel kullanımlar için pek çok mikrofon standına veya boom koluna da sabitleyebileceğinzi bir montaj adaptörü de içeriyor tabii ki.
QuadCast Solo ise dediğimiz gibi daha sade bir model. Boyutuyla daha küçük ve ışıklandırması yok. Çalıştığını ön yüzündeki kırmızı LED ile anlıyorsunuz. Üstteki mikrofon düğmesine basarak sessize alabiliyor, yine esnek standı ile kolayca pozisyon verebiliyorsunuz. Ayrıca yine boom kolu ve mikrofon standı için uygun uyumluluğu da sağlıyor.
HyperX QuadCast S Özellikleri Neler?
Evet, cihazları tasarımlarıyla tanıdık. Her 2 cihaz da yayın yapmak için ideal olurken, kuşkusuz QuadCast S'te daha fazla yetenek var. Üzerinde dahili pop filtresi bulunduran cihaz, böylece konuşmalarınızı kesen rahatsız edici patlamalı seslerin önlenmesine yardımcı oluyor ve herhangi bir kalkan filtreye gerek kalmıyor. Yaptığımız test kayıtları gayet net olurken, özellik bakımından selef modele göre fark getirmediğinin de altını çizmek lazım. İki cihaz arasındaki en önemli fark, RGB ışıklandırma oluyor.
Özelliklerine baktığımızda yine 20 Hz ile 20 khz arasında frekans tepkisine sahip olduğunu görürken, 3 adet 14 mm kondenser mikrofon içerdiğini söyleyebiliriz. -36db'e duyarlı ve 16 bit 48Hz'de örneklemede bulunabiliyor. Yani QuadCast S ile sadece kırmızı ışıklandırma içeren daha önce incelediğimiz QuadCast modellerinin teknik özelliklerini yan yana koyduğunuzda bir fark göremeyeceksiniz. Ancak ortaya çıkan sonuç güzel mi güzel, orası apayrı bir konu.
Şimdi gelelim mikrofonun mod tekerleğine. QuadCast S'te 4 yönlü kutup düzeni yer alıyor. Böylece mikrofonun performansını kullanım biçiminize göre şekillendirebiliyorsunuz. Mikrofonu; stereo, tüm yönlü, kardiyoit ve iki yönlü şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Tek başınıza kullanacaksanız kardiyoit modu tam en mantıklısı olurken, böylece mikrofon ön yüzden yapılan konuşmalara odaklanıyor. Bunu en çok bireysel video ve podcast yayınlarınızda tercih edebilirsiniz.
Stereo modu, yan yana 2 kişi konuşmalarında işe yarıyor. Omnidirectional denilen tüm yönlü mod ise, özellikle çok kişinin katıldığı sohbetlerde, konferans şeklinde başvuracağınız bir mod. Bir diğer mod ise karşılıklı yapacağınız sohbetlerde kullanacağınız iki yönlü mod oluyor. Bu yönüyle mikrofondan azami performans sağlamanız mümkün.
Küçük model olan Quadcast Solo'da ise tek kondenser mikrofon yer alıyor ve bu cihaz sadece kardiyoit modunda çalışıyor. Yani diğer kullanım biçimlerinde Quadcast Solo'dan çok büyük performans beklememekte yarar var. Adı üzerinde tamamen solo kayıtlar için hazırlanmış bir cihaz oluyor bu.
HyperX QuadCast S RGB Işıklandırma Nasıl Ayarlanır?
İki cihazı da hem PC hem Mac hem PlayStation platformlarında kullanabildiğinizi de söyleyelim. Çok kolay şekilde tak – kullan mantığını gözetiyorlar. Öte yandan kablo uzunluğu da mesafe için gayet yeterli. Quadcast Solo'da 2 metrelik bir kablo uzunluğu yer alırken, Quadcast S'te bu mesafe 3 metre.
Şimdi biraz da Ngeunity yazılımından bahsedelim. Bu yazılım halen beta sürümünde olurken, Quadcast S'in ışıklandırmasını bu yazılım üzerinden değiştirebiliyorsunuz. Audio kısmında sadece ses ayarını yapılandırabilirken, Lights sekmesinde mikrofonun ışık geçişlerini 5 efekt üzerinden yönetebiliyorsunuz. Ancak tabii ki renk seçeneği tamamen size kalmış, yazılım üzerinden dilediğiniz renkle renklendirebiliyorsunuz mikrofonu.
Bu arada yazılım Quadcast Solo'yu ise desteklemiyor, zaten ışıklandırması da olmadığı için gerek de yok. Direkt olarak tak – çalıştır mantığını gözetiyor bu mikrofon. Kaldı ki ışık ayarı dışında Quadcast S için de aynısını söyleyebiliriz.
Sonuç
Evet, geldik sonuca. Bir süredir özellikle Quadcast S'i kullanıyoruz; gerçekten de sağladığı perforansıyla tatmin edici bulduğumuzu söyleyelim. Önceki Quadcast modeli de zaten gayet başarılıydı. Quadcast S'te özellikler zenginleştirilebilirdi, ancak bunun yerine RGB desteği gelmiş; bu da mikrofonu daha çekici hale getirmiş. Aradaki fiyat farkı da çok az. Selef model Quadcast'i şu an piyasada 1700 TL'ye bulabilirken, Quadcast S ise 1850 TL civarında fiyatlara satın alınabiliyor. Görünüş önemliyse bu model daha mantıklı, ama temelde 2 cihaz da özellik ve performans bakımından aynı.
Tekil yayınlar için uygun olan Quadcast Solo ise fiyatla daha uygun bir seçenek. 889 TL fiyatla Quadcast Solo'yu da satın alabiliyorsunuz diyelim ve artık burada incelememizi noktalayalım.
EDİTÖRÜN SEÇİMİ
CHIP Online Notu: %92
+ RGB ışıklandırma
+ Ses kalitesi
+ 4 kutuplu desen
+ Titreşim önleyici aparat
+ Dahili pop filtre
+ PC, Mac, Playstation uyumu
+ Kolay kullanım
+ Şık tasarım
- Selef modelden tek fark RGB
Alternatif
HyperX QuadCast S'e alternatif olarak Rode NT-USB Mini de değerlendirilebilir.
Kimler Almalı?
HyperX QuadCast S Twitch veya YouTube üzerinden yayın yapan, podcast yayınları hazırlayan veya online toplantılar için iyi bir mikrofon arayanların beklentilerini karşılayacaktır.
Teknik Detaylar
- Güç Tüketimi 5V 125mA
- Örnekleme/Bit Hızı 48kHz/16-bit
- Eleman Elektret kondanser mikrofon
- Bağlantı Tipi 3 adet 14 mm kondenser
- Kutup Düzeni Stereo, Tümyönlü, Kardiyoit, İki yönlü
- Frekans Yanıtı 20Hz–20kHz
- Hassasiyet -36dB (1V/Pa, 1 kHz'de)
- Kablo Uzunluğu 3 metre
- Uyumluluk PC, Mac, PlayStation 4
- Ağırlık 254 gr.
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