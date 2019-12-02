En Son PS5 Geliştirici Kiti Sızdı

PlayStation geliştirici kitine ait yeni bir resim daha internete sızdı.
PS5 anyone? pic.twitter.com/cBggZTIty4— The Drunk Cat™ (@Alcoholikaust) 30 Kasım 2019
Twitter'da paylaşılan fotoğrafta iki geliştirici kiti, yan yana görünüyor ancak fotoğraftaki cihazın gerçekten PlayStation 5 olduğuna dair bir kanıt yok. Bununla birlikte aynı tasarımı daha önceki sızıntılarda ve bir Sony patentinde görmüştük. V şekilli tasarım, Roma rakamı olarak 5'e denk geliyor ve PS5'in sürümüyle eşleşiyor.
Bu tasarımın stres testlerinde cihazları üst üste koymayı kolaylaştırdığı söyleniyor. Bununla birlikte geliştirici kitlerinin her zaman son tasarımı yansıtmadığını biliyoruz. Yani 2020'nin sonlarında çıkması beklenen PS5, bambaşka bir tasarıma sahip olabilir.
Bu arada fotoğrafta görünen PS5 oyun kolu, Dualshock 4'ten çok farklı görünmüyor. Ancak üstteki ışıklı çizginin olmayışı, geçenlerde ortaya çıkan patentin açıklamalarıyla uyum gösteriyor. Yine de Sony'den bir açıklama gelmediği sürece hiçbir şeye kesin gözle bakmamakta fayda var.
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