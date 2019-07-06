En Son Steam Raporu AMD'yi Üzdü
Steam'in yeni donanım ve yazılım raporu, oyuncular tarafından en çok tercih edilen donanımları ve işletim sistemini ortaya çıkardı!
Steam'in en son donanım ve yazılım anketinin sonuçları açıklandı. Rapor, PC donanım ve yazılımlarında Windows 10, Intel ve Nvidia'nın söz sahibi olduğunu gösteriyor.
Steam'in "Donanım ve Yazılım Anketi" sadece Steam kullanıcılarını temel alsa da, platform çok popüler olduğundan oyuncuların ne tür donanımları ve hangi işletim sistemlerini kullandığı hakkında iyi bir fikir veriyor.
İşletim sistemlerinde Windows, yüzde 96,49 ile en popüleri iken sadece yüzde 2,75'lik bir bölüm macOS kullanıyor. Linux kullananların oranı ise sadece yüzde 2,76. Valve'ın Linux'a sunduğu desteğe rağmen işletim sisteminin bu kadar küçük bir paya sahip olması hayal kırıklığı yaratacak cinsten. Steam'in Ubuntu'nun sonraki sürümünü artık önermediğini de biliyoruz, yani bu oran gelecekte daha da düşebilir.
Steam müşterilerinin kullandığı Windows sürümleri arasında en çok kullanılanı ise 3,08 puan artışla ve yüzde 70,92 ile Windows 10. Windows 7'nin ise 2,09 puanlık gerilemeyle yüzde 21,34'e düştüğü gözleniyor. Windows 7'deki düşüş Microsoft'u sevindirecek çünkü bu, birçok kullanıcının Windows 10'a geçtiği anlamına geliyor. Ancak destek süresinin biteceği Ocak 2020'ye dek Windows 7'yi bırakması gereken hala çok sayıda kullanıcı var.
Donanım Raporu
Grafik kartlarında Steam kullanıcılarının yüzde 75,53'ünün Nvidia GPU kullandığı, yüzde 14,75'inin AMD kartları tercih ettiği gözleniyor. En popüler ekran kartı ise yüzde 16,01 ile GeForce GTX 1060. Amiral gemisi GeForce RTX 2080 Ti ise Steam kullanıcılarının sadece yüzde 0,42'si tarafından tercih ediliyor.
Steam kullanıcıları arasındaki en popüler AMD kartı ise PC'lerin yüzde 1,32'sinde bulunan AMD Radeon RX 580.
İşlemcilere gelirsek, Intel'in yüzde 82,01 ile rahat bir liderlik elde ettiğini görüyoruz. AMD işlemcilerin kullanım oranı ise yüzde 17,88.
Donanımdaki bu tablo AMD'yi ve hayranlarını üzecek türden. Firma hem müthiş işlemciler, hem de harika ekran kartları üretse de, pazar payında oldukça geride. İşlemcide Mayıstan beri yaşanan 0,13 puan gerileme, özellikle can sıkıcı.
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