En Teknolojik Seyahat Arkadaşınız: USB'li Valiz

Distribütörlüğünü Eyüboğlu'nun yaptığı Victorinox, seyahat segmentinde geliştirdiği yeni valizi tanıttı.

En teknolojik seyahat arkadaşınız: USB'li valiz

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

ESKİYİ GETİR, YENİYİ GÖTÜR

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Bilim İnsanları Üç Gözlü Böcek Üretti!
AMD'den Herkes İçin Süper Bilgisayar Performansı
En Teknolojik Seyahat Arkadaşınız: USB'li Valiz
Toshiba, Şimdi de TV Bölümünü Hisense'e Sattı!
Arttırılmış Gerçeklik, iPhone'un Geleceği Olacak!

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir