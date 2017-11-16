En Teknolojik Seyahat Arkadaşınız: USB'li Valiz
Distribütörlüğünü Eyüboğlu'nun yaptığı Victorinox, seyahat segmentinde geliştirdiği yeni valizi tanıttı.
Victorinox Travel Gear segmentinde geliştirdiği Lexicon Hardside koleksiyonu, sık seyahat edenler için en ideal valiz olma özelliğini taşıyor. Kabin boyu ile uluslararası havalimanlarında size zorluk çıkarmayacak Lexicon Hardside, dayanıklı tasarımında maksimum iç hacim sağlıyor.
Gömme tekerlek ve çekme kollara sahip tasarımıyla iç hacmi artıran Lexicon Hardside, standart kabin boy valizden daha fazla eşya muhafaza ediyor. Sıkıştırma kayışlarıyla eşyaları belli bir düzende tutan valizin iki fermuarlı ağ aksesuar cebi de daha küçük eşyaları rahatlıkla taşımanıza imkan tanıyor. Victorinox'un iş seyahatlerindeki sıkıntılardan ilham alarak tasarladığı valizde dikkat çeken bir diğer özellik ise takım elbise için çıkarılabilir büyük fermuarlı bölme oluyor.
USB detayıyla benzersiz bir özellik kazanan Lexicon Hardisde, iç cebe entegre USB bağlantı noktasına sahip. Zor durumlarda elektronik cihazı şarj edebilen valizde gizlenmiş kalem, sim kart değiştirme aracı ve kimlik etiketi bulunuyor. Çift katlı YKK fermuarlara ve entegre bir Travel Sentry onaylı kombinasyon kilidine sahip olan valiz çizilmelere ve darbelere karşı ultra dayanıklı.
Beymen mağazaları ile Mall of İstanbul ve Bursa Korupark'taki Hobix mağazalarından, ayrıca hobix.com.tr internet sitesinden bulabileceğiniz Lexicon Hardside valizler KDV Dahil 2.090 TL'dir.
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