En Ucuz Telefon, 9 Dolarlık Bir Akıllı Saat!

Telefon denildiğinde aklımıza saat değil, genellikle cam kaplı bir kalıp geliyor. Ancak telefon etmenin en ucuz yolu, bir akıllı saatten geçiyor olabilir.
LEEHUR V8 (Fransızca saat anlamına gelen L'heure kelimesinden esinleniyor), 8,99 dolara satılıyor ve siyah, beyaz, kırmızı ve mavi renk seçenekleriyle geliyor. Bu fiyat seviyesindeki bir saattin işlemciyle gelmesini beklemiyor olabilirsiniz, ancak saat içerisinde Mediatek MTK6261D yonga seti, 64MB RAM ve 128MB depolama alanı bulunuyor. 1,22 inçlik dokunmatik ekran, 240x240 piksel çözünürlüğe sahip.
LEEHUR V8, Bluetooth 3.0 desteği, 1,3 megapiksel ön kamera, 280mAh pil ve paslanmaz çelik gövdeyle geliyor. Saatin en önemli özelliği GPRS/2G'yi desteklemesi, ancak 3G desteklenmediğinden yüksek bir veri aktarım hızı beklemeyin. Saatin su geçirmezlik özelliği de bulunmuyor.
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